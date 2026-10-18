跳脫傳統造勢…陳宥丞競總成立 走進影城以「承擔」回顧4年問政成果

年底選戰倒數41天，民眾黨北市議員陳宥丞今天競選總部成立，不同傳統造勢，陳今天包下大直美麗華影城影廳，舉辦「港湖丞擔獻映會」暨競選總部成立大會，跳脫傳統造勢形式，將選戰氣勢帶進電影院，希望以不擾民、有趣且舒適的方式，邀請市民攜家帶眷參與，讓政治更貼近生活。

台灣民眾黨主席黃國昌、民眾黨立委洪毓祥、邱慧洳、議員張志豪、林珍羽、黃瀞瑩、中正萬華議員候選人吳怡萱、松山信義議員候選人許甫、柯文哲妻子陳佩琪、台灣生命之窗慈善協會理事長李怡潔及藝人郭子乾、國際選手林義傑等人也出席活動。

陳宥丞表示，政治人物總說要改變社會，但從政四年來最深刻的體悟，是在政治環境中不讓自己被改變、始終堅守初衷。他指出，團隊四年來累積處理逾萬件陳情，並持續每週二提供免費法律諮詢，將心力放在議會監督與民生議題，而非透過政治對立換取聲量。

談及任內難忘的經歷，陳宥丞回憶參與花蓮馬太鞍溪災後重建時，看見不同政治立場的志工放下分歧、共同協助災民，讓他深刻感受到台灣社會的善意與團結，也更加相信政治應跨越黨派，共同解決問題。

脊髓性肌肉萎縮症（SMA）病友李怡潔則分享，過去SMA治療藥物價格高昂、健保給付條件嚴格，讓許多病友家庭難以負擔，她回憶2020年與陳宥丞相識後，共同關注罕病用藥權益，希望每位患者都有公平取得治療的機會，陳宥丞也提到，李怡潔成立協會時，希望有朝一日不再需要協會為用藥權利奔走，因為那代表病友都已獲得應有的治療機會。

陳佩琪致詞時也特別感謝陳宥丞，提及柯文哲面臨艱難時期，陳宥丞曾給予協助與陪伴，談及這段歷程時一度哽咽，表達對陳宥丞的感謝。

黃國昌主席肯定陳宥丞在議會問政與基層服務上的投入，認為活動透過影像呈現四年成果，比文字更具說服力。他也肯定陳宥丞的專業、努力與貼心，認為選擇在影城舉辦活動，展現替民眾著想的細心。

藝人郭子乾分享與陳宥丞相識多年的經歷，肯定他認真傾聽民眾需求、努力解決問題的態度，隨後更接連模仿柯文哲、韓國瑜及賴清德，以幽默橋段為影城造勢增添趣味。

面對連任選戰，陳宥丞以「承擔」為主軸，回顧四年來處理地方陳情、關注詐騙與不法亂象的經歷，強調希望以實際問政成果接受市民檢驗，讓長期服務的努力被看見，並爭取繼續為內湖南港服務的機會。