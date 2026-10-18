影／距離投票剩40天 謝國樑：戰況激烈怪招很多 他有信心勝選

嘉義市長黃敏惠今到基隆，陪同基隆市長謝國樑走訪仁愛市場。謝說，距離投票日剩40天，戰況會很激烈，事情會很多，怪招也會很多。他最關心的還是天外天大火的真相，這是關係到基隆人民生的大事，他永遠不會放棄追求真相。

被稱為「勇媽」的黃敏惠，先後擔任4屆嘉義市長，今天上午9時許到基隆仁愛市場，陪同謝國樑拜票，並送上包子和粽子，祝謝「包中」，打贏市長連任選戰。立委林沛祥、基隆市仁愛區市議員參選人曾維祥也到場，共同與攤商和採買民眾互動。

黃敏惠說，城市治理不只是推動大型建設，更重要的是照顧市民生活中的實際需求。謝國樑是「有愛的市長」，任內極推動室內兒童樂園、騎樓整平等政策，都是貼近民眾生活的重要建設。謝從市民日常生活需求出發，把對市民的關懷落實在具體施政，可見謝對市民的用心，也展現出他有愛的施政理念。

謝國樑表示，黃敏惠是他擔任立委時就認識的好姐姐，多年來始終保持深厚情誼。黃不僅具有豐富的民意代表經歷，更長期投入地方治理，是他十分敬重的前輩，非常感謝她特地北上為他加油打氣。未來將持續秉持照顧市民的初衷，讓各項建設與政策穩健推進，打造更有愛、更宜居的基隆。

對於選戰攻防，謝國樑指出，剩下40天左右時間，他當然會全力以赴，不會放鬆。現在的「砲彈」，都落在台北市長蔣萬安身上，就如同823的金門一樣，所以國民黨這個時候更要團結，更要同心。

謝說，他對勝選有絕對的信心，但選前40天，戰況會很激烈，事情會很多，怪招也會很多。昨天他出席台北市議員林珍羽競選場合，有跟大家說最關心的是天外天大火的真相。真相沒出來的一天，他永遠不會放棄追求真相，因為這是基隆當地人的民生大事。

嘉義市長黃敏惠（中）今天陪競選連任的基隆市長謝國樑（左），前往仁愛市場向攤商和採買民眾拜票。圖／謝國樑競選辦公室提供

嘉義市長黃敏惠今天陪競選連任的基隆市長謝國樑，前往仁愛市場向攤商和採買民眾拜票。圖／謝國樑競選辦公室提