將出任蔣萬安競總主委對抗洋流？藍營人士：盧出任有坐鎮效果

傳出台中市長盧秀燕將擔任台北市長蔣萬安競選總部的主任委員，盧今日參加霧峰進興宮的贈匾儀式，她受訪並未直接證實，僅表示「明天蔣萬安會召開記者會」。蔣萬安辦公室隨後發出明日採訪通知，預定明天正式宣布由盧秀燕出任競總主委，並公布競選團隊重要幹部名單。

蔣萬安4年前首次競選台北市長時並未設置競總主委，近期在民調上面臨中間選民支持度滑落的考驗，面對洋流的衝擊，此次打破慣例邀盧秀燕出任競總主委，凸顯對「最強母雞」的高度敬重。

蔣萬安辦公室今天發出採訪通知，指蔣萬安市長競選團隊將於明天下午2時舉行記者會，正式宣布由台中市長盧秀燕出任競選總部主任委員，並公布競選團隊重要幹部名單。蔣辦隨後也證實，蔣萬安與盧秀燕都會出席記者會。

藍營人士指出，盧秀燕與蔣萬安有深厚的姊弟情誼，蔣4年前競選時遇到「三腳督」大戰，當年被質疑選舉節奏太慢，盧秀燕還特地北上力挺，盧的心理上支持，讓蔣萬安堅定自己腳步，最終贏得勝選。此次盧擔任蔣萬安競總主委有其坐鎮效果，加上盧秀燕具備全國級知名度與號召力，在最後選戰時刻對蔣萬安有極大幫助。

據了解，盧秀燕早已在諸多市政議題上與蔣萬安做選戰攻防推演。其中，蔣萬安拋出爭論多年的松山機場遷建議題，盧秀燕不僅公開表示願將立委任期中協助水湳民用機場移轉至清泉崗基地的經驗傾囊相授，為蔣萬安政策藍圖提供實績背書。私底下，蔣萬安更數度向盧秀燕熱線請益，要借鏡水湳機場轉型為水湳經貿生態園區成功模式。

盧秀燕目前已接下國民黨台中市長參選人江啟臣競選總部主任委員，據了解，江對盧秀燕接下蔣的競總主委表示支持，盧若接下蔣的競總主委邀約，將首度跨縣市同時兼任台北、台中兩大市長參選人的「雙主委」，除了為藍營首都之戰固本拓票，也可望加速盧秀燕2028「更上一層樓」的進程。