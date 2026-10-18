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韓國瑜重提「愛情摩天輪」引綠營攻擊 柯志恩：發揮商圈特色

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩受訪表示，韓國瑜只是以愛情摩天為例子，告訴大家值得開發的商圈特色。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩受訪表示，韓國瑜只是以愛情摩天為例子，告訴大家值得開發的商圈特色。記者徐白櫻／攝影

立法院長韓國瑜昨晚直搗深綠選區為柯志恩助選，重提過去引起廣泛討論的愛河「愛情摩天輪」，綠營攻擊柯志恩「請鬼拿藥單」。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，韓院長只是以摩天為例子，告訴大家值得開發的商圈特色。

2026九合一選舉

立法院長韓國瑜昨晚首度在高雄與柯志恩合體造勢，現場支持者人山人海，八年前的韓流再現。柯志恩表示，小港人潮完全是自發性來給她及韓院長加油鼓勵，這個熱度對她是非常大的強心劑，讓她感受到「很大的風向往我們這邊吹」。

民進黨議員參選人尹立批評，韓國瑜滔滔不絕大談「愛情摩天輪」與「婚紗一條街」，讓人覺得非常荒謬。

柯志恩說明，韓院長最主要想法是，愛河需要一個景觀地標以帶動所有商圈產業，若能夠「以愛為名」，不管婚紗、鑽石、珠寶或相關配備，結合景觀地標可以帶動相關產業。他就是以摩天為例子，告訴大家值得開發的商圈特色，從頭到尾最重要是要讓商圈找到特色，吸引更多人潮。

韓國瑜金句連發，他表示政治人物只有兩條路，一條是作威作福、另一條市做牛做馬；台南與高雄之間若蓋一座萬里長城、兩地不來往，高雄有空港、海港、蛋白區、蛋黃區，以及各種蔬菜、水果，高雄的條件可以發展得非常好，什麼都不怕。

「築長城」之說同樣引發外界關注，柯志恩解讀，韓國瑜的意思是說，高雄有雙港、地理條件很好，可以獨立、自給自足，但是高雄是南方首要之區，若進一步善用地理環境優勢，可以把台南、屏東甚至澎湖等所有南方周圍城鎮包含進來，變成大南方概念。

韓國瑜 柯志恩 綠營 2026九合一選舉 高雄市選舉

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