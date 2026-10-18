高虹安化身「安安姐姐」陪孩子放電 匹克球、氣墊城堡吸親子同樂

競選連任的新竹市長高虹安在東區「新竹有安，活力Chill館」推出「安打小聯萌—有安壯壯同樂會」，結合匹克球、魔術、氣球秀及氣墊城堡等親子活動，吸引不少家庭參加。高虹安也到場化身「安安姐姐」，與孩子大玩有獎徵答同樂。

高虹安競選總部指出，「安打小聯萌—有安壯壯同樂會」每周六在東區慈濟路95號「新竹有安，活力Chill館」舉行，上午安排匹克球親子體驗，鼓勵親子共同運動；下午則有魔術表演、神奇氣球秀及氣墊城堡，讓孩子盡情遊玩、釋放活力。

競總表示，首場匹克球體驗名額開放網路報名後迅速額滿，親子活動也吸引大批家長帶著孩子參加，不少孩子活動結束後，已期待下個周末再來「放電」。

高虹安到場後化身孩子口中的「安安姐姐」，與小朋友進行搶答送造型氣球遊戲，包括詢問「哪兩大卡通巨星來到新竹市？」、「壯壯卡每周兌換截止日？」及「活動場地叫什麼名字？」等，小朋友紛紛搶答「蠟筆小新、超人力霸王」、「每周日」及「活力Chill館」，炒熱現場氣氛，最後未搶到造型氣球的孩子也都獲贈手持氣球。

高虹安表示，讓孩子快樂成長、給予家庭育兒支持，是打造友善生養城市的重要一環。她上任後推動「0到6歲市府養」政策，包括公托、定點臨托，今年再結合私立準公共化托嬰中心資源，擴大假日臨托服務量能。

高虹安指出，目前除東區關東、香山區內湖公共托嬰中心外，北區兒少家庭福利館新建案、赤土崎多功能館及竹蓮段公辦都更案等，合計10處公托據點，自今年底起將陸續完工啟用。

競總指出，高虹安上任前全市公共托育量能僅49名，隨公共托育據點持續布建，整體收托量能提升超過10倍，未來總收托量能可達535名幼兒。

高虹安表示，育兒支持除托育資源，也要從家庭日常出發，打造讓家長安心陪伴、孩子自在探索的生活環境。競選團隊打造「活力Chill館」，希望走進社區與市民面對面互動，也讓更多家庭了解過去四年市政團隊在城市建設、親子友善及生活環境等面向的成果。

競選連任的新竹市長高虹安在東區「新竹有安，活力Chill館」推出「安打小聯萌—有安壯壯同樂會」，結合匹克球、魔術、氣球秀及氣墊城堡等親子活動，吸引不少家庭參加。圖／高虹安競總提供

競選連任的新竹市長高虹安在東區「新竹有安，活力Chill館」推出「安打小聯萌—有安壯壯同樂會」，結合匹克球、魔術、氣球秀及氣墊城堡等親子活動，吸引不少家庭參加。圖／高虹安競總提供