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鄭朝方新豐辦「童趣方城市」 喊推一鄉鎮市一特色親子場域

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鄭朝方表示，規畫推動「一鄉鎮市一特色親子場域」，結合在地文化打造共遊共學空間，讓各鄉鎮市都有親子探索的好去處。圖／鄭朝方競選團隊提供
鄭朝方表示，規畫推動「一鄉鎮市一特色親子場域」，結合在地文化打造共遊共學空間，讓各鄉鎮市都有親子探索的好去處。圖／鄭朝方競選團隊提供

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨天至新豐舉辦「童趣方城市」，迎回恐龍劇場與YOYO家族童樂會。現場擠滿大批小朋友與家長，人潮爆棚、熱鬧非凡，鄭朝方表示，規畫推動「一鄉鎮市一特色親子場域」，結合在地文化打造共遊共學空間，讓各鄉鎮市都有親子探索的好去處。

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首先登場的舞台亮點是沉浸式兒童劇「恐龍保衛隊」，透過擬真巨型恐龍操偶、精彩的冒險故事與現場親子互動，緊接著，YOYO家族熱情接力登場，香蕉哥哥、番茄姐姐、鳳梨哥哥與雲朵姐姐協力帶動台上台下跟著開心唱跳、琅琅上口。

​隨後，鄭朝方以「朝方叔叔」的身分現身，帶著小朋友唱歌、跳舞，展現「童趣方城市」多年來累積的超高親子魅力。除了精彩的舞台演出，現場更結合趣味闖關與多元的親子同樂活動，讓大小朋友目不暇給、歡笑聲不斷。

​鄭朝方表示，過去以新思維改變政治活動樣貌，就是希望在歡樂氣氛中傳遞理念。「童趣方城市」不僅是幸福記憶的暖心品牌，他更要將這份歡樂帶進13鄉鎮市，讓孩子對家鄉的印象從歡笑開始。

​鄭朝方提出，政府要成為家長的堅實後盾，不僅要強化孕期與育兒支持、提升生育及幼兒健康補助，更要增加公托、臨托及夜間、假日托育服務，分擔家庭照顧壓力。

​此外，鄭朝方也規畫推動「一鄉鎮市一特色親子場域」，結合在地文化打造共遊共學空間，讓各鄉鎮市都有親子探索的好去處。他強調，孩子的笑容就是城市努力的方向，要讓孩子快樂長大、家長安心生活，實現幸福竹縣。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨天至新豐舉辦「童趣方城市」，迎回恐龍劇場與YOYO家族童樂會。記者郭政芬／攝影
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方昨天至新豐舉辦「童趣方城市」，迎回恐龍劇場與YOYO家族童樂會。記者郭政芬／攝影

鄭朝方會後下台與民眾互動、回應民眾。記者郭政芬／攝影
鄭朝方會後下台與民眾互動、回應民眾。記者郭政芬／攝影

鄭朝方 親子 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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