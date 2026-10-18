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幫陳怡潔站台爭取親民黨票？蔣萬安：非常願意想跟宋楚瑜見面請益

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）、台北市議會議長戴錫欽（左）上午一起出席無黨籍議員參選人陳怡潔（右）競選總部成立，並一起手牽手高喊凍算。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（中）、台北市議會議長戴錫欽（左）上午一起出席無黨籍議員參選人陳怡潔（右）競選總部成立，並一起手牽手高喊凍算。記者蘇健忠／攝影

選戰倒數41天，蔣萬安今天上午出席無黨籍議員參選人陳怡潔競選總部成立，由於陳怡潔先前曾任親民黨立委，還有親民黨發言人，蔣萬安今天也被問到，是不是也會爭取親民黨選票？有打算拜會主席宋楚瑜？蔣說，一直以來，不管是在市政上或選舉上都是全力爭取各方支持。

2026九合一選舉

蔣說，宋楚瑜是他非常敬重的前輩，所以如果有適合機會，他都非常願意跟宋主席見面、拜會請益。

蔣萬安今天上午輔選行程滿檔，上午到松山慈祐宮參拜後，接連到士林北投幫陳怡潔、汪志冰、林杏兒競選總部成立，議長戴錫欽也出席，現場支持者相當熱情，光是進場就被支持者簇擁、握手要合照。

蔣萬安說，陳怡潔是前議員陳政忠的女兒，過去受陳政忠議員的提攜幫忙，現在他也要幫陳怡潔站台，甚至他過去當立委，就與陳怡潔一起推動勞工權益法案，尤其陳在士林北投長大，絕對有完整歷練，地方服務經驗，更重要是可以透過專業，為士林北投提出好的政策。

蔣萬安今天也被問到，財產申報比上一次增加兩倍？是因為上一次選舉補助款嗎？蔣萬安表示，這一切都是依法合規進行申報，都經得起檢驗。

陳怡潔 蔣萬安 宋楚瑜 2026九合一選舉 台北市選舉

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