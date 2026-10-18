韓國瑜拋築萬里長城隔開南高 謝龍介：台南有自己的優勢

立法院長韓國瑜昨為國民黨高雄市長參選人柯志恩站台時，提議在台南跟高雄之間蓋一道萬里長城，高雄跟台南就從此不來往。對此，國民黨台南市長參選人謝龍介今早回應認為，「台南有台南的優勢、高雄有高雄的強項」，對台南也深具信心。

謝龍介說，韓院長的談話展現對高雄的信心與高度期許，其認為高雄具備良好的發展基礎，自己同樣對台南充滿信心，未來將與柯志恩全面合作。

他也提到，考量台南、高雄兩地居民往來密切，無論是走親探戚、就學或就業，都是非常緊密連結，因此，未來在科技產業整合、都市規畫等面向，都將與柯志恩加強合作。