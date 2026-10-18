網熱議松機遷建黃仁勳進台北估算值…蔣萬安曝這1事比機場在哪重要多

選戰倒數41天，台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建計畫，不過根據TVBS昨天公布遷建松機民調，有41%的市民不支持，31%支持，蔣萬安今天也被問及對此民調看法，蔣說，不管是ＡＩ發展、松機遷移、各項政策，都會持續地跟各界來溝通跟說明。

蔣萬安今天上午出席無黨籍議員參選人陳怡潔競選總部成立，媒體也問蔣，之前提出松機遷建，請黃仁勳專機轉機捷為36分鐘的估算值，現被質疑跟實務上會有一些落差？蔣萬安回應，產業聚落發展得好不好，遠比機場在哪裡重要很多。

蔣萬安說，當然北市府很願意和中央共同坐下來，好好討論目前面對各項的困難，一項項來克服。這個是對不只台北，對台灣未來長遠發展非常重要的一件事情。