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網熱議松機遷建黃仁勳進台北估算值…蔣萬安曝這1事比機場在哪重要多

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午一起出席無黨籍議員參選人陳怡潔競選總部成立，高喊凍算。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安上午一起出席無黨籍議員參選人陳怡潔競選總部成立，高喊凍算。記者蘇健忠／攝影

選戰倒數41天，台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建計畫，不過根據TVBS昨天公布遷建松機民調，有41%的市民不支持，31%支持，蔣萬安今天也被問及對此民調看法，蔣說，不管是ＡＩ發展、松機遷移、各項政策，都會持續地跟各界來溝通跟說明。

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蔣萬安今天上午出席無黨籍議員參選人陳怡潔競選總部成立，媒體也問蔣，之前提出松機遷建，請黃仁勳專機轉機捷為36分鐘的估算值，現被質疑跟實務上會有一些落差？蔣萬安回應，產業聚落發展得好不好，遠比機場在哪裡重要很多。

蔣萬安說，當然北市府很願意和中央共同坐下來，好好討論目前面對各項的困難，一項項來克服。這個是對不只台北，對台灣未來長遠發展非常重要的一件事情。

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