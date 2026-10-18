拒當二等公民 謝龍介喊明年重陽禮金3000敬老卡1000

國民黨台南市長參選人謝龍介今重申，若能當選，台南市明年起比照台中市，重陽禮金將調整為發放3000元，敬老卡每月1000點，謝表示，拒絕再讓長輩當二等公民、市民。

謝龍介今早在市議員參選人李佳蓉、廖俊道、民眾黨台南市主委顏耀星等人陪同來到善化牛墟拜票，來逛牛墟者長輩相當多，謝龍介特別停下腳步宣示重申上述競選支票。過程中還有人回稱「有影沒影」？「人家攏會記起來！」謝以「君子一言一重 （小人）千言無用」強調說話算話回應，同時指競選文宣還會印製簽名蓋章，保證兌現支票。

謝龍介說，往年南市重陽禮金是1000，今年好不容易調整1500，若當選明年起就是改為3000元。

謝龍介說台南敬老卡六都中福利最差，就只有搭公車免費「就這樣而已」，反觀，其他五都每月不是1000就是800點數，若他能當選，就是比照台中市，每月1000點，語畢，旁人鼓掌高聲喊「好！」謝龍介拉高分貝說，「阮不能再當二等公民、市民！」

謝龍介也說，去年全民退稅1萬，賴總統說明年還要再退1萬，在野黨在國會要拚退2萬，希望下個月20日三讀通過，謝指出，政府這3年超收稅金逾3兆，AI爆發的紅利應該要全民分享，他也歡迎台南市其他立委一起來爭取。