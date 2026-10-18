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沈伯洋批連任才參加會議太誇張…蔣萬安反擊：早已請團隊盡速安排

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）上午出席無黨籍議員參選人陳怡潔競選總部成立，蔣萬安被問到蔡康永無預警將Threads帳號轉為「不公開」，蔣說，他一開始就強調，「我們一定要尊重，每一個人他可以自由表達自己意見立場的權利，台灣是一個民主自由國家，所以我們也一定堅定捍衛這樣的權利。」記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（圖）上午出席無黨籍議員參選人陳怡潔競選總部成立，蔣萬安被問到蔡康永無預警將Threads帳號轉為「不公開」，蔣說，他一開始就強調，「我們一定要尊重，每一個人他可以自由表達自己意見立場的權利，台灣是一個民主自由國家，所以我們也一定堅定捍衛這樣的權利。」記者蘇健忠／攝影

選戰倒數41天，新北市長參選人李四川幼托後援會長的中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣稱，台北市長蔣萬安4年從未出席園長會議引爆選戰攻防，民進黨參選人沈伯洋今酸蔣，食安，兒虐等會議也都不太參加？蔣回應，北市園長會議依慣例是由教育局長參加，但現在幼教界其實市長親自出席，「不用等我連任，已請團隊盡速安排。」

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蔣萬安今天上午出席無黨籍議員參選人陳怡潔競選總部成立，對於沈伯洋酸不參加食安、兒虐等會議，蔣萬安說，首先，台北市的園長會議依照過往的慣例，其實由教育局長來參加，但現在幼教界其實希望市長能夠親自出席，他覺得這個建議非常地好。所以「不用等我連任，我就已經請我的團隊盡速安排我和幼教界直接對話、交換意見。」

蔣萬安說，不管是對於幼教環境、兒童安全，或者是相關案件的處理情形，都清楚地說明。在這裡也容我跟大家做一個報告，也就是這段期間，北市府對於兒童相關議題非常重視，特別在幼教界，他們的心聲市府有聽到。所以不管是對於率全台之先調降師生比到一比十二；或者是幼兒家庭幼兒園學費的補助；然後更重要，北市恢復教師禮金，所以這基本上是對於所有幼教老師、教保員還有教職工的一個心意。

蔣也提到，當然另外還有上下班的交通費補助，還有幼教教師的獎勵金等等，這些措施我們也希望在幼教第一線能夠留才、攬才。

蔣說，之前副市長林奕華在討論相關幼教政策研擬的時候，林也特別提出，認為可以透過園長會議來直接更深入跟幼教第一線來對話，來了解教育現場的狀況。他非常認同，馬上第一時間就很願意參加下一次的園長會議。所以不管是對於相關兒童安全、幼教環境全面的提升，各項的精進措施還有溝通，這四年來都沒有停過。

媒體追問，所以是在連任之前就會參加園長會議嗎，時間上有甚麼安排？蔣萬安說，不是在連任，其實大家有所誤會，他沒有預設條件。所以當幼教界有這樣的心聲，他即刻表達非常願意來參與下一次園長會議，而且盡快地來安排跟幼教界面對面直接對話。

媒體也問，前市長柯文哲也都親自出席？蔣說，過往其實很多時候，包括是由局長出席或是主秘等，過去當然由教育局長代表出席。但是現在幼教界有這樣的心聲，他非常願意採納，而且馬上就來安排和幼教界直接對話、交換意見。那當然他也一定接下來會參加下一次園長會議。

蔣萬安 沈伯洋 會議 2026九合一選舉 台北市選舉

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