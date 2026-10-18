蔡康永「京都人」貼文被熱議刪文 沈伯洋：尊重他盼別打擾

知名主持人蔡康永近日在社群平台Threads發表一篇「找京都人」的玩笑短文，隨即在網路上引發熱烈討論與持續發酵，卻也引發連串政治效應，蔡昨天將短文刪除，並將帳號設成不公開，呼籲大家不要拿此事去追問蔣萬安。民進黨台北市長參選人沈伯洋也呼籲，尊重蔡不要去打擾他，也替蔡遭受攻擊抱不平。

沈伯洋今天行程依舊滿檔，上午出席客家後援會成立後，中午緊接著出席山地原住民參選人林家豪競總成立，下午還有扶輪之友後援會成立、議員參選人林延鳳競總成立及傍晚第二場大洋流計畫，沈表示，客家文化一直以來在台北市沒有受到重視，但其實台北市有很多客家人，也會提出幾大的客家政策，希望能夠幫助在台北、打拼客家人。

面對蔡康永事件，沈伯洋表示，整件事對蔡康永很不公平，他最初也只是參加活動，且已經講很清楚各活動都會去參加，聽聽不同聲音，在民主自由社會是常見的事，結果竟被攻擊。

沈伯洋說，蔡康永說不希望打擾到蔣萬安，他也呼籲不要去打擾蔡尊重他，不管帳號要關掉，還是要刪文，都是他的權利。