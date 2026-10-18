當事人澄清了…稱「蔣萬安4年未出席園長會議」理事長蘇傳臣今曝原委

選戰倒數41天選戰升溫，國民黨新北市長參選人李四川昨幼托後援會成立，後援會長的中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣上台致詞卻突將矛頭指向台北市長蔣萬安，稱蔣「4年從未出席園長會議」引爆選戰攻防。蘇今公開澄清，他是與北市幼教夥伴拜會蔣，才知北市過去跟新北作法不同，蔣當時就已經承諾會親自出席園長會議。

對於拋出蔣萬安4年從未出席園長會議，引爆北市長選戰攻防，也讓對手陣營不斷攻擊蔣萬安沒參加食安、兒虐會議。對此，蘇傳臣今天特別錄製影片澄清，表示（他之前陪同）台北市的夥伴，去拜會蔣萬安市長，他們（北市府）說明（我們）才了解，原來台北市的做法跟新北市不同，往年都是由教育局的長官去出席。

蘇說，但是他們還是跟市長蔣萬安建議，希望蔣也能夠以一個台北市大家長的身分親臨現場，跟夥伴們加油打氣，其實當場蔣萬安市長立即指示教育局以後要做這種安排，蔣也承諾我們一定會到現場，去關心夥伴給夥伴鼓勵。