快訊

中風後多久可以開始復健？連坐都坐不穩也能練 醫師提醒別急著學走路

手滑誤洩「內部未公開辣照」！樂天女孩崩潰自責：拜託別外流

強颱薔琵恐再增強！日本最新預測路徑曝 最快這一天逼近沖繩

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡康永「京都人嘟嘟嘟」惹議刪文 蔣萬安：每個人有自由表達意見權利

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）上午出席無黨籍議員參選人陳怡潔競選總部成立，受到民眾熱烈歡迎爭相握手。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左）上午出席無黨籍議員參選人陳怡潔競選總部成立，受到民眾熱烈歡迎爭相握手。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安上午出席無黨籍議員參選人陳怡潔競選總部成立，會前蔣萬安也被問到知名主持人蔡康永無預警將Threads帳號轉為「不公開」，蔣說，他一開始就強調，「我們一定要尊重，每一個人他可以自由表達自己意見立場的權利，台灣是一個民主自由國家，所以我們也一定堅定捍衛這樣的權利。」

2026九合一選舉

蔡康永近日Threads發出「找京都人嘟嘟嘟」貼文，遭到大批網友聯想到台北市長選戰局勢，蔡康永17日宣布刪除該貼文，並發聲「開玩笑若造成傷害就不有趣了」，晚間更將帳號設為不公開。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天也被問及此事看法，沈伯洋說，整件事對蔡康永真的很不公平，蔡康永表達不希望打擾蔣萬安，大家也不要去打擾蔡康永，無論要關帳號、刪文，都是他的權利。

台北市長蔣萬安（圖）上午出席無黨籍議員參選人陳怡潔競選總部成立，蔣萬安被問到蔡康永無預警將Threads帳號轉為「不公開」，蔣說，他一開始就強調，「我們一定要尊重，每一個人他可以自由表達自己意見立場的權利，台灣是一個民主自由國家，所以我們也一定堅定捍衛這樣的權利。」記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（圖）上午出席無黨籍議員參選人陳怡潔競選總部成立，蔣萬安被問到蔡康永無預警將Threads帳號轉為「不公開」，蔣說，他一開始就強調，「我們一定要尊重，每一個人他可以自由表達自己意見立場的權利，台灣是一個民主自由國家，所以我們也一定堅定捍衛這樣的權利。」記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安（中）、台北市議會議長戴錫欽（左）上午一起出席無黨籍議員參選人陳怡潔（右）競選總部成立，並一起手牽手高喊凍算。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（中）、台北市議會議長戴錫欽（左）上午一起出席無黨籍議員參選人陳怡潔（右）競選總部成立，並一起手牽手高喊凍算。記者蘇健忠／攝影

蔡康永 蔣萬安 京都 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡康永挺獨立書店多年暖舉曝光！郭怡美揭3段往事 他親回一句話

盧秀燕出任蔣萬安競總主委抗「洋流」 沈伯洋稱非常強大：樂見其成

蔣萬安被指4年來從未參加園長會議 林奕華：雙北制度不同

卓榮泰站台沈伯洋砲轟蔣萬安 從輝達、巨蛋、牛奶一路酸到松機遷移

相關新聞

固本拓票…盧秀燕出任蔣萬安競總主委 藍委看好「姐弟強強聯手」

台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋形塑「洋流」強勢進逼，台北市長蔣萬安近期也化被動為主動，積極展開攻勢。北市藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。北市藍委直言，這是一步好棋，盧秀燕具備全國級知名度與號召力，是真正的「姐弟強強聯手」。

蘇姿丰父親現身力挺 蘇巧慧：一起守住並讓世界看見台灣

民進黨新北市長參選人蘇巧慧這兩天舉辦「夜市人聲」創意室內夜市活動，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的父親、民進黨美東黨部主委蘇春槐跨海來台相挺。

強心針！蔣萬安證實盧秀燕擔任競總主委 競總明將公布重要幹部名單

年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安競選總部本月26日成立，台中市長盧秀燕將擔任蔣萬安競總主委，也被視為選前幫蔣萬安選情注入強心針，蔣今受訪證實表示「秀燕姐一直以來，對我非常照顧提攜，並願意分享很多成功經驗，且在市政上彼此密切交流，關於競選總部正式人事安排和規畫，明天就很清楚的向外界報告。

將出任蔣萬安競總主委？盧秀燕未直接證實而是這樣回應

台北市長選戰白熱化，北市藍營輔選人士傳出台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。對此，盧秀燕今天上午受訪時並未就此直接證實，而是說「明天蔣萬安的總部會召開記者會」

韓國瑜挺柯志恩喊台南高雄蓋「萬里長城」 賴瑞隆：我不太懂

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天（17日）在高雄小港舉辦廟口開講，立法院長韓國瑜站台時建議柯志恩，在台南跟高雄之間蓋一道萬里長城，高雄跟台南就從此不來往，還提到8年前的「愛情摩天輪」政見，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆受訪時滿頭問號，強調「萬里長城？我不太懂」，韓柯兩人與其呼口號，不如多幫高雄爭取建設。

曹興誠喊沈伯洋辯論放蔣萬安一馬…游淑慧稱奇：阿Q式精神勝利法

年底選戰倒數41天，台北市長選舉首場電視辯論會本月31日登場，不過聯電創辦人曹興誠日前建議辯論取消，16日再發文，解釋他的意思是，沈伯洋在「真辯論」中已大獲全勝；所謂窮寇莫追，可以放蔣萬安一馬。國民黨北市議員游淑慧稱「曹興誠、沈伯洋，哥倆好，真有趣！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。