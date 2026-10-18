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蔡康永「京都人嘟嘟嘟」惹議刪文 蔣萬安：每個人有自由表達意見權利
台北市長蔣萬安上午出席無黨籍議員參選人陳怡潔競選總部成立，會前蔣萬安也被問到知名主持人蔡康永無預警將Threads帳號轉為「不公開」，蔣說，他一開始就強調，「我們一定要尊重，每一個人他可以自由表達自己意見立場的權利，台灣是一個民主自由國家，所以我們也一定堅定捍衛這樣的權利。」
蔡康永近日Threads發出「找京都人嘟嘟嘟」貼文，遭到大批網友聯想到台北市長選戰局勢，蔡康永17日宣布刪除該貼文，並發聲「開玩笑若造成傷害就不有趣了」，晚間更將帳號設為不公開。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天也被問及此事看法，沈伯洋說，整件事對蔡康永真的很不公平，蔡康永表達不希望打擾蔣萬安，大家也不要去打擾蔡康永，無論要關帳號、刪文，都是他的權利。
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