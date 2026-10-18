鵝帽哪裡來？恆春「鵝民謠」玩出台語諧音 周春米競總掀「鵝樂」旋風

選舉造勢除了旗海、凍蒜聲，可愛的「鵝」也來助陣。爭取連任屏東縣長周春米昨競選總成立大會，帶著逗趣鵝帽進場，成為全場焦點，賴清德總統也跟著「鵝樂」。「鵝帽」發想源自於2026半島世界歌謠祭的「鵝民謠狂想曲」在國慶日時的演出，周春米當時戴鵝帽同樂影片，在threads引發討論，成為團隊創意靈感。

2026半島世界歌謠祭國慶日在恆春西門廣場舉行，當天半島舞台「鵝民謠狂想曲」玩出另種歡樂，由「打狗亂歌團」副團長王煌鵬共同策劃，集結恆春民謠促進會、滿州民謠協進會與山腳里社區發展協會共同演出。

「半島世界歌謠祭Hear Here」粉專寫到，以「鵝」象徵集體吟唱，加入芭蕾舞蹈、世界音樂與劇場美學，重新詮釋半島文化的生命力，「打破框架，也玩點不一樣」。

「鵝民謠」是台語「學民謠」諧音，參與團隊戴逗趣鵝頭，穿上芭蕾舞衣翩翩起舞，反差萌十足，縣長周春米也與民眾加入「鵝群」搖擺。

周春米將當時戴鵝帽影片PO在社群threads，引發熱烈討論，有網友寫下「很值得鵝樂」、「可愛到欠人鵝樂（搭配笑臉圖案）」，還有網友寫「好想要那個頭套」。競選團隊發現，網路反應熱烈，靈機一動，競選總部成立進場時，戴上鵝帽。

17日競總成立大會，周春米戴鵝帽，唱著招牌歌曲「心花開」進場，歡呼聲不斷，賴清德總統致詞巧妙接梗，讚周春米推動校園「周周喝鮮乳」、兼顧建設與財政紀律，直呼「真的必須鵝樂」。

周春米近期選戰風格跳脫傳統造勢框架，先前走進鄉鎮廟口開講，談施政、爭取支持，開口唱歌炒熱氣氛，總部成立搭配鵝帽創造話題，廟口開唱到競總「鵝樂」，打造嘉年華的方式拉近與選民距離。

半島舞台「鵝民謠狂想曲」演出團隊戴上逗趣鵝頭，穿上芭蕾舞衣翩翩起舞，打破框架，也玩點不一樣。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米昨競選總成立大會，帶著逗趣鵝帽進場，成為全場焦點。圖／周春米競總提供