大洋流車掃前進松山信義 沈伯洋曝1.6萬人報名！沿途發道歉啟事原因曝

台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋本月啟動「大洋流計畫」車掃，上周首場在中山大同車掃，吸引許多支持者參加，卻也引發交通安全等問題，而今天傍晚在松山信義，沈伯洋也證實目前已有1.6萬人報名參與，針對沿途經過店家、及住家也發道歉聲明，而車隊也預計經過其五分埔老家，預計放慢速度，與親戚打招呼。

沈伯洋上周在中山大同舉辦「大洋流計畫」車掃，吸引許多支持者到場支持，甚至有不少民眾還騎機車跟著掃街車隊行走，引發交通問題，今天第二場選在松山信義區舉辦，沈團隊也在預告提醒民眾定點等待避免跟車，也呼籲不要放鞭炮影響安全。

而沈伯洋也在車掃沿路店家、住戶發放道歉啟事，沈伯洋說，這次掃街路線更造勢場合離公園、住宅比較近，就有先發啟示跟大家呼籲見諒，也會保持音量，但還是希望大家多多來參加。

面對社子島有民眾下跪陳情，有網友質疑畫面疑似有拍肩示意的動作，質疑是沈團隊工作人員，沈伯洋回應，當下可能是因為後方有攝影記者拍攝需求示意請老婦蹲下，社子島自救會一直以來都很希望能夠聲音被聽見，那不管今天是用什麼形式，從參選第一天一直到現在一直在接受到他們陳情，沒必要在昨天做這樣的事，大家應正視反而是這50年禁建對社子島居民的不公平，及要怎麼幫助他們。