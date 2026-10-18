快訊

強颱薔琵亂連假！氣象署：最快周三發海警 周五、周六降雨最明顯

今日重陽節撞媽祖飛昇日！4生肖偏財運爆炸...快買彩券

咖啡沖好卻不好喝？專家教一招只要30秒 不換咖啡豆也能提升風味

聽新聞
0:00 / 0:00

影／前鎮漁港及機場政見被批變來變去 柯志恩反轟賴瑞隆「百變龍」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨市長參選人柯志恩今早赴深藍選區參加議員劉德林競總成立大會，柯、劉兩人進場時受到支持者夾道歡迎，凍蒜聲不斷。記者徐白櫻／攝影
國民黨市長參選人柯志恩今早赴深藍選區參加議員劉德林競總成立大會，柯、劉兩人進場時受到支持者夾道歡迎，凍蒜聲不斷。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩結合「韓流」對抗民進黨對手賴瑞隆「隆捲風」。賴瑞隆昨晚批評，從前鎮漁港到24小時機場，柯志恩立場變來變去。柯今日受訪反擊，過去韓國瑜當市長時就提過南星計畫區是24小時機場的一個選項，而賴瑞隆過去提過要跟北京直航，為何現在變了樣？賴才是百變龍。

2026九合一選舉

民進黨市長參選人賴瑞隆昨晚在競總成立大會致詞指出，國民黨阻擋高雄建設，柯志恩對於財劃法、前鎮漁港及24小時機場的說法變來變去，立場也變來變去，「這柯不一樣」。

柯志恩今早參加鳳山區市議員劉德林競總成立大會，針對賴瑞隆批評，柯志恩受訪表示，高雄要變成國際大都市，一定要有24小時機場，韓國瑜院長過去就提過南星計畫區是一個選項，當然選址還要做一些評估，從頭到尾都沒變過。

柯志恩反問對手賴瑞隆，「你過去當局長告訴我們說，要跟北京直航，為何現在完全變了樣？ 變來變去才是你（賴瑞隆）！」

柯志恩說，前鎮漁港81億元可以讓遠洋漁業有更好發展，「我們絕對都沒問題」， 但這個位於賴瑞隆選區裡面的建設，當初興建與現在營銷面臨很大落差，她提出該怎樣撫平落差，針對如何讓魚攤販進駐，淹水、排水、動線等問題提出具體建議，「變來變去才是他（賴瑞隆）吧？他不是百變龍（隆）嗎？叫他繼續變嘛！」

柯志恩 前鎮漁港 機場 2026九合一選舉 賴瑞隆 高雄市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄拚場…賴瑞隆找小英站台、柯志恩請韓流相挺

觀察站／藍以草根精神 抗綠華麗輔選

蕭美琴力挺賴瑞隆高喊「雙賴雙贏」 更稱他是高雄的「招財貓」

蘇清泉競總成立 韓國瑜以九重葛為例：讓他「開花一次」當選縣長

相關新聞

強心針！蔣萬安證實盧秀燕擔任競總主委 競總明將公布重要幹部名單

年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安競選總部本月26日成立，台中市長盧秀燕將擔任蔣萬安競總主委，也被視為選前幫蔣萬安選情注入強心針，蔣今受訪證實表示「秀燕姐一直以來，對我非常照顧提攜，並願意分享很多成功經驗，且在市政上彼此密切交流，關於競選總部正式人事安排和規畫，明天就很清楚的向外界報告。

固本拓票…盧秀燕出任蔣萬安競總主委 藍委看好「姐弟強強聯手」

台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋形塑「洋流」強勢進逼，台北市長蔣萬安近期也化被動為主動，積極展開攻勢。北市藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。北市藍委直言，這是一步好棋，盧秀燕具備全國級知名度與號召力，是真正的「姐弟強強聯手」。

蘇丰姿父親現身力挺 蘇巧慧：一起守住並讓世界看見台灣

民進黨新北市長參選人蘇巧慧這兩天舉辦「夜市人聲」創意室內夜市活動，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的父親、民進黨美東黨部主委蘇春槐跨海來台相挺。

將出任蔣萬安競總主委？盧秀燕未直接證實而是這樣回應

台北市長選戰白熱化，北市藍營輔選人士傳出台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。對此，盧秀燕今天上午受訪時並未就此直接證實，而是說「明天蔣萬安的總部會召開記者會」

韓國瑜挺柯志恩喊台南高雄蓋「萬里長城」 賴瑞隆：我不太懂

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天（17日）在高雄小港舉辦廟口開講，立法院長韓國瑜站台時建議柯志恩，在台南跟高雄之間蓋一道萬里長城，高雄跟台南就從此不來往，還提到8年前的「愛情摩天輪」政見，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆受訪時滿頭問號，強調「萬里長城？我不太懂」，韓柯兩人與其呼口號，不如多幫高雄爭取建設。

曹興誠喊沈伯洋辯論放蔣萬安一馬…游淑慧稱奇：阿Q式精神勝利法

年底選戰倒數41天，台北市長選舉首場電視辯論會本月31日登場，不過聯電創辦人曹興誠日前建議辯論取消，16日再發文，解釋他的意思是，沈伯洋在「真辯論」中已大獲全勝；所謂窮寇莫追，可以放蔣萬安一馬。國民黨北市議員游淑慧稱「曹興誠、沈伯洋，哥倆好，真有趣！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。