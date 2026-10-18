影／前鎮漁港及機場政見被批變來變去 柯志恩反轟賴瑞隆「百變龍」

國民黨高雄市長參選人柯志恩結合「韓流」對抗民進黨對手賴瑞隆「隆捲風」。賴瑞隆昨晚批評，從前鎮漁港到24小時機場，柯志恩立場變來變去。柯今日受訪反擊，過去韓國瑜當市長時就提過南星計畫區是24小時機場的一個選項，而賴瑞隆過去提過要跟北京直航，為何現在變了樣？賴才是百變龍。

民進黨市長參選人賴瑞隆昨晚在競總成立大會致詞指出，國民黨阻擋高雄建設，柯志恩對於財劃法、前鎮漁港及24小時機場的說法變來變去，立場也變來變去，「這柯不一樣」。

柯志恩今早參加鳳山區市議員劉德林競總成立大會，針對賴瑞隆批評，柯志恩受訪表示，高雄要變成國際大都市，一定要有24小時機場，韓國瑜院長過去就提過南星計畫區是一個選項，當然選址還要做一些評估，從頭到尾都沒變過。

柯志恩反問對手賴瑞隆，「你過去當局長告訴我們說，要跟北京直航，為何現在完全變了樣？ 變來變去才是你（賴瑞隆）！」

柯志恩說，前鎮漁港81億元可以讓遠洋漁業有更好發展，「我們絕對都沒問題」， 但這個位於賴瑞隆選區裡面的建設，當初興建與現在營銷面臨很大落差，她提出該怎樣撫平落差，針對如何讓魚攤販進駐，淹水、排水、動線等問題提出具體建議，「變來變去才是他（賴瑞隆）吧？他不是百變龍（隆）嗎？叫他繼續變嘛！」