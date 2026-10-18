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沈伯洋稱松山區移樹面積大遭打臉 賴士葆：還要繼續烏賊戰？
民進黨台北市長參選人沈伯洋談到台北市長蔣萬安提出的「台北AI園區」、「首都科技廊帶」規劃時，質疑究竟要「廊什麼帶？」，更稱松山區移除的樹木面積相當大，引發討論。國民黨立委賴士葆今天表示，台北市松山區今年綠地面積「不減反增」，沈伯洋還要繼續這種「烏賊戰術」嗎？
賴士葆在臉書發文表示，「洋流」在民進黨全黨、綠媒及青鳥的推波助瀾下，聲勢不容小覷，外界也好奇沈伯洋要如何撐過未來40天左右的選戰、維持目前熱度，沒想到卻是靠不斷對台北市政府造謠抹黑。
賴士葆批評，沈伯洋胡言亂語講到AI園區為何要串聯，又說廊什麼帶？最近又狂打蔣萬安砍樹把松山區移除的樹木面積相當大，但台北市政府反擊，松山區今年綠地面積「不減反增」808平方公尺，喬木、灌木數量也增加1.6萬棵，打臉沈伯洋，沈伯洋還要繼續這種烏賊戰術嗎？
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