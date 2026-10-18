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被批餵藥案死不認錯 蘇巧慧：本於民代職責為孩童發聲
中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣昨天發聲明抨擊民進黨新北市長參選人蘇巧慧在當年板橋餵藥案「死不認錯」。蘇巧慧今天出席中和議員張嘉玲員山後援會受訪表示，當年新北市府自己公布有檢出藥物殘留反應，國民黨從上到下都出面嚴厲譴責，她自己身為新北市民意代表，當然也要為孩童來發聲，這些事情新聞上面都還查得到。
蘇巧慧說，大家不必為了選舉來扭曲事實，她還是一樣不管在任何場合，持續用正面陽光態度，向大家報告對新北市期待的未來，這才是他們想要的方式。
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