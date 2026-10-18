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影／黃敏惠為謝國樑助陣：人家是走高層 我們經營基層、做基層的事情
嘉義市長黃敏惠今天陪基隆市長謝國樑，到仁愛、博愛市場拜票。她說，我們是經營基層，做基層的事情，人家是走高層。大家一起努力，讓基隆的基層有更強而有力的後盾，把基礎打好，基隆會更好。
黃敏惠擔任第7、8屆嘉義市長，2018年回鍋參選，再次入主嘉義市政府至今。她說，擔任市長17年，做這麼久的市長，一直覺得願意出來做縣市長，真的不簡單，因為要被檢驗，要有願景，有想法，甚至要有團隊，而且要很正派、很善良，願意努力，願意付出。
黃敏惠說，謝國樑人生一直都是順境，後來遇到了小愛（先天性聽覺障礙的女兒），但那不是挫折，反倒是謝國樑成長的契機，因為有愛。她看到小愛的長大過程，更相信謝擔任市長，一定會認真努力為基隆市，為下一代努力，因為他把對孩子的小愛，化為對基隆這塊土地的大愛。
黃敏惠指出，謝國樑4年前當選基隆市長，4年任期過得很快，但中間遇到很多抹黑，幸好有一流的基隆市民，大家有智慧分辨是非，她覺得很感動。謝也沒有因為走過罷免危機就鬆懈，依然推動各項市政擘畫，尤其一區一室內兒童樂園，有系統的建設不斷的在做。
黃敏惠和謝國樑到市場拜票，她說，他們走入基層，他們是經營基層，做基層的事情，「人家是走高層」。基層面對高層，只有基層大家一起努力，把基礎打好，基隆會更好。
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