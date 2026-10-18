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蘇丰姿父親現身力挺 蘇巧慧：一起守住並讓世界看見台灣

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到中和議員張嘉玲員山後援會成立茶會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到中和議員張嘉玲員山後援會成立茶會。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧這兩天舉辦「夜市人聲」創意室內夜市活動，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的父親、民進黨美東黨部主委蘇春槐跨海來台相挺。

2026九合一選舉

蘇巧慧今受訪表示，感謝蘇春槐特別從美國一下飛機就趕到會場來了幫她加油打氣，不管是在美國、台灣都收到他非常多鼓勵，他昨天也說年輕人就是要敢夢想、發揮創意，希望未來的年輕人可以一起努力，不但是守住台灣，而且也要讓世界看見台灣

蘇巧慧說，這次舉辦的夜市人聲活動受到很多好評，也有非常多的年輕朋友，甚至是爸爸、媽媽帶小孩，也有叔叔、阿姨一起來參加，看看有冷氣的夜市到底是在做什麼。

蘇巧慧說，昨天非常精采有金曲DJ、楊双子等人，好多文字工作者、漫畫家、插畫家與美食什麼都有，大家在這裡互相交流真的很有意思。

蘇也說，希望未來在城市不管是大的舞台或是小的角落，都能讓各種不同人才互相交流，這個城市就會精采有趣，她從選舉的時候就展現這個態度，未來的新北市一定很有趣。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到中和議員張嘉玲員山後援會成立茶會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到中和議員張嘉玲員山後援會成立茶會。記者葉德正／攝影

蘇巧慧 看見台灣 蘇姿丰 2026九合一選舉 新北市選舉

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