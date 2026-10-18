蘇丰姿父親現身力挺 蘇巧慧：一起守住並讓世界看見台灣

民進黨新北市長參選人蘇巧慧這兩天舉辦「夜市人聲」創意室內夜市活動，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的父親、民進黨美東黨部主委蘇春槐跨海來台相挺。

蘇巧慧今受訪表示，感謝蘇春槐特別從美國一下飛機就趕到會場來了幫她加油打氣，不管是在美國、台灣都收到他非常多鼓勵，他昨天也說年輕人就是要敢夢想、發揮創意，希望未來的年輕人可以一起努力，不但是守住台灣，而且也要讓世界看見台灣。

蘇巧慧說，這次舉辦的夜市人聲活動受到很多好評，也有非常多的年輕朋友，甚至是爸爸、媽媽帶小孩，也有叔叔、阿姨一起來參加，看看有冷氣的夜市到底是在做什麼。

蘇巧慧說，昨天非常精采有金曲DJ、楊双子等人，好多文字工作者、漫畫家、插畫家與美食什麼都有，大家在這裡互相交流真的很有意思。

蘇也說，希望未來在城市不管是大的舞台或是小的角落，都能讓各種不同人才互相交流，這個城市就會精采有趣，她從選舉的時候就展現這個態度，未來的新北市一定很有趣。