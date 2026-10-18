蔡康永「京都人嘟嘟嘟」被解讀高級酸惹議…刪文又關帳 蔣萬安喊話了

知名主人蔡康永近日Threads發出「找京都人嘟嘟嘟」貼文，遭外界擴大解讀。昨蔡火速刪文，並發聲「開玩笑若造成傷害就不有趣了」，還有眼尖網友發現，蔡無預警將Threads帳號轉為「不公開」。台北市長蔣萬安今喊話，「每一個人可以自由表達自己意見立場的權利，台灣是一個民主自由國家，我們也一定堅定捍衛這樣的權利。」

年底選戰倒數41天，蔡康永日前在社群平台發表關於「找京都人」的短文，遭到大批網友聯想到台北市長選戰局勢，蔡康永17日宣布刪除該貼文，晚間更將帳號設為不公開。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天也被問及此事看法，沈伯洋說，整件事對蔡康永真的很不公平，蔡康永表達不希望打擾蔣萬安，大家也不要去打擾蔡康永，無論要關帳號、刪文，都是他的權利。

蔣萬安今天上午出席無黨籍議員參選人吳怡潔競選總部成立，蔣萬安也被問到蔡康永無預警將Threads帳號轉為「不公開」，蔣說，他一開始就強調，「我們一定要尊重，每一個人他可以自由表達自己意見立場的權利，台灣是一個民主自由國家，所以我們也一定堅定捍衛這樣的權利。」