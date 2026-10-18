稱沈伯洋成功破圈 陳水扁：1個趙少康、2個受訪者 命運大不同

台北市長選戰激烈，媒體人趙少康兩度訪問民進黨市長參選人沈伯洋，引發熱烈討論。前總統陳水扁昨在社群平台表示，「趙少康訪問阿扁伯洋命運大不同」，6年前，趙少康訪問阿扁，兩人都被罵，阿扁更失去不少深綠支持；6年後，趙少康訪問沈伯洋，趙少康仍然被罵，沈伯洋則成功破圈。

陳水扁在Threads發文表示，2020年10月31日趙少康南下參觀柚子園，順便找1994年的市長選舉的競爭對手阿扁敘舊2個小時，後來談的內容轉成電視訪問播出。

陳水扁說，阿扁把剛出版的回憶錄「堅持」送給趙少康，「感謝26年來能有第一次聊敘機會！261釋憲沒有您，國會不可能全面改選成功！」

陳水扁回憶，1990年立法院民進黨團成員才23位，阿扁領銜提案聲請大法官釋憲的成案門檻都跨不過，最後靠趙少康等5位國民黨籍立委幫忙連署才成功。「一個趙少康，兩個受訪者，不過6年時間，命運大不同。」