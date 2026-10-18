強心針！蔣萬安證實盧秀燕擔任競總主委 競總明將公布重要幹部名單

年底選戰倒數41天，台北市長蔣萬安競選總部本月26日成立，台中市長盧秀燕將擔任蔣萬安競總主委，也被視為選前幫蔣萬安選情注入強心針，蔣今受訪證實表示「秀燕姐一直以來，對我非常照顧提攜，並願意分享很多成功經驗，且在市政上彼此密切交流，關於競選總部正式人事安排和規畫，明天就很清楚的向外界報告。

蔣萬安今天也被問及，26日是否邀請盧秀燕北上出席競總成立？蔣萬安說，「呵呵，我一定會邀請包括盧秀燕市長在內，及許多的前輩，還有我們市政交流的夥伴，一起來參加。」

蔣萬安今天上午出席無黨籍議員參選人吳怡潔競選總部成立，對於競總主委將由盧秀燕出任，蔣萬安說，不管在立法院的時候，盧秀燕一直以來對他非常照顧提攜，給他非常多的建議，擔任市長以後，她更願意分享很多成功的經驗，而且我們在市政上面彼此密切的交流，關於我競選總部正式人事安排和規畫，明天就很清楚的向外界報告。

蔣萬安競選總部也將於明天下午2時，舉辦主委宣布記者會，正式宣布由台中市長盧秀燕出任競選總部主任委員，並公布競選團隊重要幹部名單。