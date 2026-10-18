盧秀燕出任蔣萬安競總主委抗「洋流」 沈伯洋稱非常強大：樂見其成

台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋形塑「洋流」強勢進逼，北市藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕點頭出任台北市長蔣萬安競總主委，外界看好「姐弟強強聯手」。沈今天出席客家後援會成立大會也說，盧非常強大，相信蔣是想吸取盧在台中市府經驗，他樂見其成。

面對行政院長卓榮泰嘲諷蔣萬安政績只剩下「輝達、牛奶、大巨蛋」，但蔣競辦也反擊批沈伯洋只剩下「黑熊、大罷免、認知作戰」，沈伯洋反嗆，「輝達、牛奶、大巨蛋」是蔣萬安自己很愛講，至於競辦對他的攻擊，他從參選後其實都沒什麼在講，比較常講都是政策、市政議題，不過目前看起來對方「貼標籤」沒什麼成效。

被問會不會認為自己是激進左派、甚至被蔣萬安說是認知作戰專家，沈伯洋說，自己是不是也不是自己說得算，是人民說得算，但他被問到問題都會回答，大家對於他的立場也十分清楚，過去是什麼樣的人，「都已經被挖到14歲，建議可以再往前挖。」且全台灣、全世界都知道他是認知作戰專家，但認知作戰是國對國之間，蔣跟他應該是同國人，「不理解跟這場選舉有什麼關係？」

面對蔣萬安上任後從未出席園長會議，副市長林奕華聲稱雙北制度不同「蔣連任後會出席」，沈伯洋表示，現在就應該去彌補之前沒去參加園長會議，連任之後參加就是在設條件，且蔣沒參加會議非常多，包含寶林中毒、兒虐、毒品會議等出席率都很低，人民都會有感受蔣是否有在重視這件事。