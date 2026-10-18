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81歲國寶畫師操刀 張善政競選看板變身手繪電影海報

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政最新競選看板亮相景福宮旁，由81歲手繪電影看板畫師謝森山親筆繪製，再等比例輸出成巨幅帆布，與大廟及舊城街景相互呼應。圖／張善政競辦提供
桃園市長張善政最新競選看板亮相景福宮旁，由81歲手繪電影看板畫師謝森山親筆繪製，再等比例輸出成巨幅帆布，與大廟及舊城街景相互呼應。圖／張善政競辦提供

選戰倒數，桃園市長張善政近日在桃園景福宮旁掛出最新競選看板，一改常見電腦輸出的選舉廣告，由81歲手繪電影看板畫師謝森山親筆繪製，再等比例輸出成巨幅帆布。張善政競辦今表示，謝森山從小住在大廟旁，因戲院看板走上繪畫之路，如今作品高掛兒時生活的大廟口，除呈現選舉主視覺，也盼重現桃園舊城記憶。

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張善政競辦發言人洪于媗表示，台灣目前僅存兩位手繪電影看板畫師，謝森山與台南畫師顏振發齊名，素有「北謝森山、南顏振發」之稱。謝森山15歲入行當學徒，從業至今66年，全盛時期曾同時替7家戲院繪製看板，即使電腦輸出海報興起，仍持續創作。

洪于媗指出，謝森山過去曾畫過「賽德克．巴萊」、「水行俠」等電影海報，也曾描繪李小龍、奧黛麗赫本，政治人物包括前總統馬英九、蔡英文。此次在家人鼓勵下再度提筆，將張善政畫成電影海報主角。

張善政在創作期間也曾前往謝森山工作室拜會。他表示，能請到謝森山為自己提筆深感榮幸，謝一甲子堅守手繪技藝，展現珍貴職人精神，城市發展除建設，也應重視人文與文化傳承，讓老手藝被更多人看見。

洪于媗說，謝森山曾坦言，繪製政治人物與一般電影海報不同，創作初期一度擔心成果，直到鄰居路過工作室，一眼認出畫中人物是張善政，他才放下心來，這幅看板選在景福宮旁也別具意義，因為謝森山自幼住在大廟旁，兒時常被戲院外高掛的手繪看板吸引，曾想著「假如這些看板是我畫的，那多好」，因而走上手繪海報創作之路，相隔一甲子，自己的作品如今高掛大廟口，也呼應少年時的夢想。

洪于媗指出，市府目前已完成景福宮兩側22戶店家立面整建，以「修舊如舊」方式重現大廟口風貌。競選團隊此次將謝森山原畫等比例輸出，除向舊城文化致敬，也希望結合張善政任內推動的大廟周邊舊城再生，讓選舉看板成為地方文化記憶的一部分。

桃園市長張善政（左）與81歲手繪電影看板畫師謝森山（右）在景福宮前合影，後方即為謝森山操刀繪製的巨幅競選看板。圖／張善政競辦提供
桃園市長張善政（左）與81歲手繪電影看板畫師謝森山（右）在景福宮前合影，後方即為謝森山操刀繪製的巨幅競選看板。圖／張善政競辦提供

張善政 國寶 競選看板 2026九合一選舉 桃園市選舉

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