體驗庶民討價文化 謝龍介衝善化牛墟買了3張藤椅

國民黨台南市長參選人謝龍介今早前往善化牛墟拜票聆聽基層民意，熟諳庶民文化的他，討價還價一番後買了3張藤椅，深入體驗牛墟文化。

善化牛墟是台灣碩果僅存的三大牛墟之一，擁有超過150年歷史，也是全台灣規模最大的牛墟市集，每月逢尾數2、5、8日開市，匯集400至500攤位，包含食衣住行，被譽為無奇不有的「鄉村版百貨公司」，逛牛墟挖寶採買已成為鄰近善化、麻豆、安定、新市、大內居民休憩去處。

謝龍介今早8時由國民黨市議員參選人李佳蓉、廖俊道等人陪同來到善化牛墟，民眾黨台南市主委顏耀星等人也陪同，展現藍白合默契，口條流暢的李佳蓉拿著麥克風賣力為謝龍介及自己拉票，不少熱情支持著也回應高喊凍蒜！凍蒜！

對於庶民文化相當熟悉的謝龍介說，祖父是新市人，小時候就知道牛墟熱鬧市集。謝龍介邊逛牛墟解說，也邊向攤商爭取支持，還停下腳步跟業者討論商品特色，包括led照明、大理石奇石、五金百貨等，還有是民國時期發行量最大、流通最廣的袁世凱像「袁大頭」銅幣，讓眾人開了眼界。

有趣的是，謝龍介邊拜票過程也不忘逛牛墟，大讚牛墟商品CP值高；來到一處專賣藤椅的攤商還親自試坐，還跟業者討價還價，3張小藤椅出價3500元最後3800元成交，謝笑說，買的藤椅或許在自己直播節目就可派上用場。

謝龍介說，這就是善化牛墟最大特色，在這裡可接觸到南北二路眾多商品，也能接觸到基層人民心聲，更能深入去認識台灣文化特色，來牛墟就是傾聽基層民意。

他也認為，善化牛墟不論是動線或環境仍有精進空間，若當選也會持續支持發揚，結合商業帶動周遭地方商機，讓在地特色文化延續。

謝龍介（右二）今早由國民黨市議員參選人李佳蓉（右一）、廖俊道（右三）等人陪同來到善化牛墟，民眾黨台南市主委顏耀星（左一）也陪同，展現藍白合默契，記者謝進盛／攝影

體驗庶民討價文化，謝龍介今早前往善化牛墟，還買了3張藤椅。記者謝進盛／攝影

謝龍介今早前往善化牛墟，過程中專注檢視錫器等商品特色。記者謝進盛／攝影