將出任蔣萬安競總主委？盧秀燕未直接證實而是這樣回應

台北市長選戰白熱化，北市藍營輔選人士傳出台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。對此，盧秀燕今天上午受訪時並未就此直接證實，而是說「明天蔣萬安的總部會召開記者會」

盧秀燕上午在霧峰參加宮廟揭牌和贈匾活動時，在接受媒體訪問時做以上表示。她說，她是現任江啟臣副院長競選市長的主任委員，明天蔣萬安的總部會召開記者會，所以今天她沒有評論。

北市藍委對於蔣萬安請盧秀燕擔任競總主委，直言這是一步好棋，因為盧秀燕具備全國級知名度與號召力，8年來以溫和穩健的「媽媽市長」形象著稱，其跨越藍綠的中間號召力，正是替蔣萬安固本拓票、補足選民缺口的解方。

藍營人士分析，蔣萬安4年前首次競選時並未設置競總主委，近期在民調上面臨中間選民支持度滑落的考驗，此次打破慣例邀盧秀燕出任競總主委，凸顯對「最強母雞」的高度敬重。

據了解，盧秀燕早已在諸多市政議題上與蔣萬安做選戰攻防推演。其中，蔣萬安拋出爭論多年的松山機場遷建議題，盧秀燕不僅公開表示願將立委任期中協助水湳民用機場移轉至清泉崗基地的經驗傾囊相授，為蔣萬安政策藍圖提供實績背書。私底下，蔣萬安更數度向盧秀燕熱線請益，要借鏡水湳機場轉型為水湳經貿生態園區成功模式。