韓國瑜挺柯志恩喊台南高雄蓋「萬里長城」 賴瑞隆：我不太懂

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天（17日）在高雄小港舉辦廟口開講，立法院長韓國瑜站台時建議柯志恩，在台南跟高雄之間蓋一道萬里長城，高雄跟台南就從此不來往，還提到8年前的「愛情摩天輪」政見，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆受訪時滿頭問號，強調「萬里長城？我不太懂」，韓柯兩人與其呼口號，不如多幫高雄爭取建設。

韓國瑜昨天幫柯志恩站台時有感而發，看到這一幕讓他想到2018年，全高雄像100度開水滾起來，強強滾，那種感覺又回來了。大家這麼熱情，就是把希望、理想跟期待放在柯志恩身上，就是希望她有機會把高雄帶好。

韓國瑜還提到8年前參選市長時的「愛情摩天輪」政見，他表示，陳其邁說他是「愛情騙子」，但流行歌有百分之九十跟「愛」有關，高雄有一條愛河，在愛河邊蓋愛情摩天輪，串聯周邊婚紗產業，讓全台灣人都想來，有什麼不好？

韓國瑜還建議柯志恩，在台南、高雄間蓋一座萬里長城，高雄跟台南就從此不來往，「我們高雄害怕什麼，什麼都不怕！」高雄應該是全台灣最有競爭力、最有爆炸力的城市，所以高雄一定要大力國際化，招商引資，讓孩子不需到外地辛苦。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天早上成立內門區後援會，會前受訪被問到韓國瑜要柯志恩在台南、高雄蓋萬里長城，賴滿頭問號說「我不太懂」。

賴瑞隆說，高雄這幾年把韓國瑜的「賽馬場」變成了台積電。高雄跟台南跟屏東過去這三個城市之間有很多合作，韓院長又提到了愛情摩天輪，甚至加碼了萬里長城，那為什麼高雄跟台南之間要有萬里長城？高雄跟台南是密切合作的兄弟之城，隔絕並不是一個好方式。

賴瑞隆說，韓院長、柯志恩委員與其用愛情摩天輪甚至萬里長城這種口號式的說詞，那不如幫高雄多爭取更多的建設，爭取更多的經費來得更為實際。