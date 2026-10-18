何志勇率機車隊掃街國旗飄揚 喊新竹需要「第三個選擇」

無黨籍新竹市長參選人何志勇昨率支持者騎機車掃街，車隊插滿國旗穿梭市區，訴求成為藍綠之外「第三個選擇」。他表示，新竹交通壅塞多年，主張優先推動BRT公車捷運、AI智慧號誌及台鐵市區高架化，並稱近期已有藍營及無黨籍議員參選人接洽合作。

何志勇昨傍晚與新竹市議員參選人錢康明、陳珍裕，以及里長參選人何佳樺、李承洋等人，從北區四維路競選總部出發，騎機車行經新竹火車站、東門城、市政府、巨城購物中心，最後抵達錦華市場。支持者沿途手持國旗，車隊綿延一個街區。

曾任國民黨中央黨職、現為清華大學兼任助理教授的何志勇表示，國民黨放棄提名新竹市長後，他決定以無黨籍身分參選，盼爭取不同政治立場市民支持，打造廉能、效率、創新的市政府。

何志勇也將交通列為競選主軸。他指出，新竹科學園區設立之初規畫容納約9萬人，如今每日進出人數已達15至17萬，道路負荷沉重，若僅等待輕軌建設，恐難解決眼前交通問題。

他主張優先推動BRT公車捷運系統，搭配AI智慧號誌及9人座小巴接駁，提升通勤效率；BRT經費將爭取中央補助8成，預估每10公里約1年半完工。他另提出市區台鐵約2.4公里高架化，目標4年內動工、8年內完工，盼藉此拆除陸橋、打通前後站並縫合新舊城區。

談及選情，何志勇表示，近期走訪基層時，接觸到部分不滿現任市長高虹安市政表現、但也不願支持民進黨的選民，因此他將自己定位為「第三個選擇」。他說，遭國民黨撤銷黨籍後，仍有基層藍營人士給予鼓勵，也有國民黨籍及無黨籍議員參選人接洽合作、討論聯合競選。

何志勇表示，本周已連續3天與志工、競選幹部騎機車走訪北區、東區及香山，沿途下車與民眾互動，也曾在香山大庄路口與白營出身的無黨籍議員參選人蔡志堅同台街講，關注香山基礎建設。

何志勇說，未來將持續以機車走訪新竹市大街小巷，實際感受市民通勤及交通壅塞問題，並面對面聽取市民意見。

無黨籍新竹市長參選人何志勇昨率支持者騎機車掃街，車隊插滿國旗穿梭市區，訴求成為藍綠之外「第三個選擇」。圖／何志勇提供

無黨籍新竹市長參選人何志勇昨率支持者騎機車掃街，車隊插滿國旗穿梭市區，訴求成為藍綠之外「第三個選擇」。圖／何志勇提供