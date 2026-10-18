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曹興誠喊沈伯洋辯論放蔣萬安一馬…游淑慧稱奇：阿Q式精神勝利法

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長辯論會日前二度協商，經過約2小時討論，證實辯論會將在31日中午登場。聯合報系資料照
台北市長辯論會日前二度協商，經過約2小時討論，證實辯論會將在31日中午登場。聯合報系資料照

年底選戰倒數41天，台北市長選舉首場電視辯論會本月31日登場，不過聯電創辦人曹興誠日前建議辯論取消，16日再發文，解釋他的意思是，沈伯洋在「真辯論」中已大獲全勝；所謂窮寇莫追，可以放蔣萬安一馬。國民黨北市議員游淑慧稱「曹興誠、沈伯洋，哥倆好，真有趣！」

2026九合一選舉

「一個負責叫陣，一個負責勸退；辯論還沒開始，自己就先宣布勝利。」游淑慧說，沈委員喊戰幾個月，天天催著要辯論。好不容易時間、場次敲定了，另一個好搭檔曹興誠突然跳出來說：「待敵以柔」、「窮寇莫追」，高喊沈伯洋已經贏了，乾脆放蔣萬安一馬。

「這是什麼神奇的政治雙簧？」游問，一個負責下戰帖，一個負責找台階？辯論還沒開始，冠軍獎盃就先自己頒給自己。「這不叫未戰先勝，這叫阿Q式精神勝利法。」既然都已經贏了，那到底在催什麼辯論？真正的辯論還沒開始，自己人急著先宣布比賽結束？不會給對手難堪。

曹興誠日前先是建議沈伯洋取消和蔣萬安的辯論，引起熱議，曹再發文，解釋他的意思是沈伯洋在「真辯論」中已經大獲全勝；所謂窮寇莫追，可以放蔣萬安一馬。否則狗急跳牆，可能讓至今一路芬芳的高級選戰，平添一筆醜陋的遺憾。

曹興誠 辯論 游淑慧 2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安

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