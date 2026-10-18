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賴總統嘉許65歲以上免繳健保費 鍾東錦讚「跨越黨派，福澤全民」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
賴清德總統前天在屏東嘉許65歲以上免繳健保費，苗栗縣鍾東錦昨天在臉書誇讚賴總統「跨越黨派，更福澤全民」。聯合報系資料照
賴清德總統前天在屏東嘉許65歲以上免繳健保費，苗栗縣鍾東錦昨天在臉書誇讚賴總統「跨越黨派，更福澤全民」。聯合報系資料照

立法院前天修法讓65歲以上長者免繳健保費賴清德總統昨天站台挺屏東縣長周春米，嘉許屏東明年起65歲以上長者免繳健保費，苗栗縣長鍾東錦在臉書稱讚賴總統不僅跨越黨派，更福澤全民，表示「這樣就妥當了，藍白推動，總統嘉許，政院副署，皆大歡喜。」

2026九合一選舉

藍白聯手前天通過老人福利法修正案，65歲以上、所得稅率未達20％長者將免繳健保費，行政院長卓榮泰抨擊立法院長韓國瑜放任在野黨帶頭違憲，周春米昨天成立競選總部，賴總統站台時，提及聽說屏東明年起65歲以上長者免繳健保費，「如果這樣就妥當了」，鍾東錦昨晚在臉書表達「這樣就妥當了，藍白推動，總統嘉許，政院副署，皆大歡喜。」，引起熱烈回響。

鍾東錦說，2026的選戰，政見交鋒是正面競爭的一種形式，而65歲以上長者免健保費，是為落實全國福利政策正義的基本價值，一國不應兩制，富縣窮縣，都是台灣人民，應享有同等福利，奈何苗栗縣庫窘迫，如果要獨力推動，是妄開支票，貿然實施也將使苗栗財政惡化加劇。

他認為民眾黨提案，國民黨加入推動，政黨合作國民受益，為國家成長政黨可以競爭，但為人民福利政黨也可以合作，這次是民主政治良好的典範，特別是賴總統對該政策的嘉許，不僅跨越黨派，更福澤全民，政治風範令人耳目一新，也令人生敬。

「更進一步擴大副署範圍，解開台灣政黨惡鬥的捆龍鎖，中華民國，必然揚名國際。」鍾東錦表示，民主是台灣這座太平洋上島嶼的驕傲成就，在憲法與五權之間，如何兼顧平衡並使人民受益，是大有為政府應有的格局，賴總統之舉，朝野應加以掌聲，而不再糾結於藍綠白，對的事情就給予鼓勵，不管由誰來做，只要對人民有幫助，都是好事情。

縣政府社會處指出，苗栗縣今年7月起80歲以上長者名繳健保費，經費來源是縣府稅務局去年加徵印花稅3.85億元留地方因應，鍾東錦還表揚2名稅務局公務員，各記一大功。

2026九合一選舉 鍾東錦 健保費 卓榮泰 賴清德 苗栗縣選舉

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