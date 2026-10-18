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長者免繳健保費 蘇巧慧批在野違憲、李四川喊照顧長者

聯合報／ 記者楊正海林佳彣王長鼎林媛玲／連線報導

在野黨前天聯手在國會通過長者免繳健保費，藍綠攻防延伸到縣市長選戰。台北市長蔣萬安說，從長者健保費到普發現金，執政黨要做都可以，在野黨要通過就不行，明顯的雙重標準，老百姓都看在眼裡；民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋批立院亂象，恕他不出席、不投票。

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蔣萬安昨說，看到很多民進黨縣長參選人都支持六十五歲以上長輩健保費免費，現在在野黨通過以後，他們又都反對；就像之前普發現金一萬元，行政院通過就可以，在野黨要通過就不行，「這很明顯的雙重標準，相信老百姓都看在眼裡」。

不只沈伯洋，同為立委的新北市長參選人蘇巧慧等人都缺席立院表決。國民黨新北市長參選人李四川表示，新北市六十五歲以上的長輩有將近八十幾萬人，他感謝藍白在野的所有立委，推動長者健保排富免費修法通過，代替長輩來繳交健保費，這不是補助，這是對長者照顧跟關懷，蘇巧慧是新北立委，她應該也要為新北的長者發聲。

蘇巧慧回應，立委擁有預算建議權，但涉及預算提案均應與行政院共同討論、考量財政狀況後推出，正如先前向中央建議並經評估後推行的「普發現金一萬元」，才屬合法合憲。未來所有與預算相關的建議，都應在考量行政部門財源的基礎上提出，以符合憲法精神。

沈伯洋說，現在立法院亂象值得大家重視；醫療資源非常吃緊，若要免費就表示會有大量支出，這筆花費如何精準、確保維持健保體系，非常重要；大筆支出是行政院權責，如果立法跟行政沒有溝通逕行立法，違反預算法規定。

沈伯洋指出，現在大家對立委的不滿意已到六、七成，結果這些立委還是無法正視民意，硬要通過這樣的法案，恕他不出席、不投票。

2026九合一選舉 李四川 健保費 蘇巧慧

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