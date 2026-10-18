觀察站／藍以草根精神 抗綠華麗輔選

隨著高雄市長選戰逼近投票日，藍綠大咖輪番站台，選情從冷對峙走向熱交鋒。民進黨參選人賴瑞隆獲最多總統級「關愛眼神」，昨競選總部成立打出「總統牌」和「市長牌」的華麗陣容。國民黨柯志恩直搗賴瑞隆本命區，在小港舉辦小型廟口音樂會，找來掀起「韓流」的立法院長韓國瑜，傳承「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」草根精神，希望拚逆轉奇蹟。

選戰開打後，柯志恩陣營頻發動空戰，賴瑞隆冷處理未多回應，雙方各自拚基層，彷彿鮮少交鋒的平行線。九月柯志恩發動首場鳳山造勢，請來台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川，串起「北高連線」；同日，賴瑞隆揪台北市長參選人沈伯洋，穿花襯衫共遊愛河，藉勢洋流衝高聲量，讓高雄選戰飄出硝煙味。

藍綠陸戰拚場，比人頭、排場，更比助講陣容。柯志恩前天在岡山舉辦「勝利晚會」，集結「漢子」新北市長侯友宜、「燕子」台中市長盧秀燕，昨天賴瑞隆成立競選總部，柯陣營請出「禿子」立法院長韓國瑜，參與廟口音樂會，不只掀韓流，也直攻賴瑞隆本命區，在對手門前叫陣。

民進黨從中央到地方全力拉抬賴瑞隆，兼任黨主席的賴清德總統已經二度站台，昨蔡英文、副總統蕭美琴連袂力挺，還有前市長謝長廷、現任市長陳其邁掛保證，超華麗輔選陣容，讓柯志恩感嘆「一個勞工之子，竟有如此金碧輝煌的舞台」。

藍綠多波造勢選情升溫，重量級大咖一催再催，除了壯大聲勢，拉抬效果也在遞減，如何把聲量轉換成選票，才是勝選關鍵。