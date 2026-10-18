高雄拚場 賴找小英站台、柯請韓流相挺

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨晚在鳳山舉行競總成立大會，「貓派」大咖前總統蔡英文、副總統蕭美琴站台，前市長謝長廷、市長陳其邁到場，拚穩健傳承民進黨第四棒。國民黨市長參選人柯志恩昨晚在小港舉辦廟口音樂會，請出「禿子」立法院長韓國瑜相挺，柯強調蹲點四年，這次可以把高雄贏回來。

柯志恩日前首場造勢從鳳山出發，賴瑞隆昨也在鳳山造勢，打造宛如演唱會的粉紅色舞台。蔡英文宣布接下競總榮譽主委，要支持者「不要漏氣」，還教賴瑞隆爭取高雄建設，學陳其邁不斷打電話給總統就對了，還承諾「高雄需要幫忙，我就會來」。蕭美琴喊中央地方連線「雙賴雙贏」。

謝長廷指出，民進黨在高雄執政廿餘年，期待隆捲風帶領城市向前。陳其邁再提韓國瑜遭罷免高雄市長的紀錄說，高雄曾選錯人，前後共投三次票，付出慘痛代價，選對人才能走對的路，籲大家一次就蓋對。

賴瑞隆說，「隆捲風是要吹走傷害高雄的風」，批柯志恩配合國民黨修財劃法，讓高雄損失近二百億元，要高雄扛起產業又阻擋建設；他說，前三棒市長改變高雄命運，他接棒讓高雄繼續進步發展。

前總統蔡英文（右）與副總統蕭美琴（左）一同牽起民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（中）的手，呼籲選民支持，綠營在高雄長期執政，力拚下一棒。記者郭韋綺／攝影

柯志恩昨直搗賴瑞隆本命區，在小港鳳儀宮舉辦廟口音樂會，韓國瑜溫暖站台。韓回到熟悉的高雄，聽到現場民眾歡呼一度哽咽，韓國瑜送給柯志恩「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」，傳遞韓流精神。

韓粉昨一早就到鳳儀宮，晚間柯韓攜手進場，全場嗨爆狂揮舞國旗，喊「凍蒜！加油！」。韓國瑜說，看到這幕讓他想到二○一八年，全高雄像一百度開水「強強滾」，大家這麼熱情，把希望、理想跟期待放在柯志恩身上，相信她有機會把高雄帶好。

韓國瑜說，高雄有陸海空港，全台最具競爭力、爆炸力，要大力招商引資，讓高雄孩子不必到外地討生活；柯志恩有國際觀、重教育，「我人離開高雄，時常想著高雄，如果高雄衝不起來，實在嚥不下這口氣」；柯志恩則承諾，會用顧家庭的心情來照顧高雄這個大家庭。

柯志恩說，高雄曾給過韓國瑜最大的支援，但也給國民黨最大的教訓，她謹記在心，就算敗選也不曾離開；韓國瑜重提當年副市長李四川在高雄市府一年半，修了六百條馬路、清理水溝兩千公里，還挖開衛生下水道，調小山貓下去一寸寸清理阻塞，讓登革熱病例從幾千變成零。

韓國瑜說，高雄已經滾燙起來，他要呼籲支持者在高雄支持柯志恩，並將力量投射新北市，全力支持李四川。