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首度站台 王惠美破冰與魏平政握手

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩陳敬丰／彰化報導

國民黨中央黨部昨在彰化舉行首場核電公投聯合造勢，中彰投雲藍營縣市長參選人大集合。一直以公務繁忙未現身藍營造勢的彰化縣長王惠美，昨天首度站台八分鐘，也第一次與藍營彰化縣長參選人魏平政同台並握手。國民黨主席鄭麗文說，中台灣國民黨執政不能缺角。

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中彰投雲是國民黨執政區塊，黨內評估彰化縣長選情落後，因王惠美對黨內提名過程不滿，始終未替魏平政站台，黨中央首場聯合造勢在彰化舉行，拉抬魏平政聲勢，現場湧入上萬人，國民黨立委謝衣鳯也到場站台。王惠美近日接連替藍營鄉長、議員參選人站台，傳出「歸隊」訊息。

王惠美昨下午三時卅五分現身造勢現場，停留八分鐘即離開。王惠美與魏平政同台，致詞說還有公務行程要跑，歡迎大家來彰化，核電公投要蓋同意，一起守護台灣。王惠美未提及選舉，下台前與魏平政握手。魏平政感謝八年執政成績，他參選要延續王惠美執政。

鄭麗文表示，國民黨在中台灣全面執政，有藍營縣市長的執政金字招牌，才不至於因民進黨執政而「倒退嚕」。

鄭麗文說，核電是全球趨勢，民進黨去年底關閉核電廠，今年重啟核三廠，把台灣人「裝肖仔」嗎？全世界搶攻ＡＩ大量用電，竹科護國神山都說沒電沒未來，美國總統川普說美國核電要成長四倍，台電燃煤、燃氣發電已虧損三千五百多億元，最後轉嫁到消費者，呼籲重啟核電來穩定物價，發展ＡＩ產業。

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