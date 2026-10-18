北北基桃大會師 藍支持者沸騰湧入

桃園市長張善政、議長邱奕勝昨成立南桃園競選總部，現場湧入逾兩萬五千人，國民黨北北基桃大會師。台北市長蔣萬安說，有些政治人物很會講話，但「人家忙著吵，我們忙著做」。張善政說，對手總愛抹黑，難道只因選舉就唱衰桃園嗎？台中市長盧秀燕喊話，賴總統稱讚張善政是人才，票投張善政連任，別讓總統失望。

民進黨桃園市長參選人黃世杰昨成立中壢客家後援會，民進黨前主席許信良力挺；今晚成立北區競總，打出賴清德總統、前總統蔡英文兩張總統牌站台。

張善政四年前與民眾黨賴香伶是選舉對手，現任苗栗縣副縣長賴香伶昨晚站台，大讚張是政治家，展現藍白合拚勝選。國民黨前主席朱立倫站台喊，張善政有高度、遠見，連賴總統都羨慕。盧秀燕誇張善政獲藍綠白與無黨籍肯定，賴總統更稱讚是國政級人才，喊話「桃園最沒有懸念」，讓張善政連任「別讓賴總統失望」。

蔣萬安、新北市長參選人李四川、謝國樑與張善政壓軸大進場，支持者沸騰，爭相合影、簽名，人群簇擁走了超過廿分鐘才上台。

基隆市長謝國樑說，選舉倒數攻擊重點就在蔣萬安身上，過去幾個月就像八二三砲戰般，從沒見過比大罷免還強大的攻擊；北北基桃聯合施政，有大家支持，「一個當選四個都能過關」。

蔣萬安說，政治人物有很多很會講話，但人民眼睛是雪亮的，有沒有端出政績牛肉、好好把市政做好？張善政就是最好的人選。

張善政說，每到選舉都會被抹黑，「洋流有政見嗎？都在搗亂」，李四川四十年公務奉獻，因為選舉一夕歸零；對手說桃園捷運過去四年沒在動，年底通車不會達成，「哪有唱衰自己城市的？」但他不會被唱衰，繼續推進建設。