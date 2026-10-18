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花蓮縣長三腳督 競總成立拚氣勢

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮報導

花蓮縣長選舉成三腳督之戰，參選人張峻昨成立競選總部，和碩董事長童子賢擔任主委、行政院政委季連成站台；另名參選人魏嘉賢成立三Ｄ線上競總，讓每個人都能了解理念，國民黨提名的游淑貞將在縣黨部成立競選總部，預計也會有大咖站台。

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花蓮政治版塊向來藍大於綠，傳統藍營支持者約占六至七成，縣長選戰有國民黨游淑貞、無黨籍魏嘉賢及張峻三名藍營出身者競逐。

張峻反傅形象鮮明的他獲得民進黨力挺，張峻將這次選戰定位「不分黨派」，現場有多位民進黨議員、要角到場相挺，也有民眾搖著國旗大唱國歌，氣氛相當熱烈。和碩董事長童子賢擔任競總主委，行政院政委季連成也任防災顧問。

童子賢直言，「一個家族」把整個花蓮當作為其打工的地方，很多人都受夠了，這就是要翻轉的原因。

魏嘉賢是三位參選人最早成立競選總部，本月四日在花蓮市國聯五路設置「未來基地」，前天再宣布成立三Ｄ線上競選總部，以實體總部為藍本，民眾可透過網站瀏覽「四大主軸」、「六大向前」及「未來存摺」等政見與相關影片，並以科技互動。

「競選不必靠遊覽車動員撐場面」，魏嘉賢說，花蓮地形狹長，偏鄉及旅外縣民不方便來到競總，團隊在有限資源下，運用創意與科技，讓關心花蓮未來的人都能了解他的政策理念與發展藍圖。

游淑貞競辦表示，選舉行程緊湊，會先成立各鄉鎮市競總，最後才會在縣黨部設置競選總部，日期還在討論。

不過藍營人士直言，游淑貞是現任吉安鄉長，吉安人口約占全縣百分之二十七，是地方選戰的重要票倉，游擁有現任縣長徐榛蔚、立委傅崐萁支持。

近幾個月，國民黨主席鄭麗文至少三度到花蓮輔選，台北市長蔣萬安也曾下鄉宣講，預計競總成立也會有大咖站台。

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