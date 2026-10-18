綠防沈伯洋被貼「激進左派」標籤

民進黨台北市長參選人沈伯洋發起「洋流」攻勢，民進黨人士指出，根據最新內參民調，雖然沈伯洋還小幅落後，但已看到有機會勝選的機會窗口，且外溢效應明顯，新北市長參選人蘇巧慧近期在內參民調中擴大領先國民黨李四川的差距就是最直接受益，最後衝刺目標將從原本設定的「決勝新北」，改為「拿下雙北」。

沈伯洋聲勢走高，民進黨內選戰會議開始觸及「有勝選機會」相關討論，但黨內也不乏提醒聲音，選情不能只看好消息。

黨內人士指出，在選戰會議中提及的幾項「洋流」警訊包括，沈伯洋目前在已知民調中仍落後蔣萬安，最關鍵的黃金交叉其實還沒到；隨著沈伯洋聲勢大漲，負面文章比率過去兩周平均上升十個百分點之多，顯示持續熱戰也激發出了藍營支持者表態回防，而台北市的基本盤藍大於綠，選戰過熱的話，民進黨未必討得到便宜。

黨內人士說，民進黨選戰會議與會者一致認為，台北市選戰就是九合一選舉的全國主軸了，藍營最猛烈的飽和式攻擊尚未出現，綠營勢必要嚴防，目前研判藍營最有可能的攻擊路線，是將沈伯洋人設再逆轉，塑造成激進左派份子形象。

民進黨選戰操盤人士分析，藍營已開始操作社區毒品風向、廢死論辯，還有反同等議題，都是要毀滅沈伯洋理性人設的攻擊，推向激進左派，讓保守的台北都會選民重新回流，能不能扛得住這波形象攻勢，將直接左右沈伯洋能否完成逆轉勝的最後一哩路。