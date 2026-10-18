聽新聞
0:00 / 0:00

綠防沈伯洋被貼「激進左派」標籤

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋發起「洋流」攻勢，民進黨人士指出，根據最新內參民調，雖然沈伯洋還小幅落後，但已看到有機會勝選的機會窗口，且外溢效應明顯，新北市長參選人蘇巧慧近期在內參民調中擴大領先國民黨李四川的差距就是最直接受益，最後衝刺目標將從原本設定的「決勝新北」，改為「拿下雙北」。

2026九合一選舉

沈伯洋聲勢走高，民進黨內選戰會議開始觸及「有勝選機會」相關討論，但黨內也不乏提醒聲音，選情不能只看好消息。

黨內人士指出，在選戰會議中提及的幾項「洋流」警訊包括，沈伯洋目前在已知民調中仍落後蔣萬安，最關鍵的黃金交叉其實還沒到；隨著沈伯洋聲勢大漲，負面文章比率過去兩周平均上升十個百分點之多，顯示持續熱戰也激發出了藍營支持者表態回防，而台北市的基本盤藍大於綠，選戰過熱的話，民進黨未必討得到便宜。

黨內人士說，民進黨選戰會議與會者一致認為，台北市選戰就是九合一選舉的全國主軸了，藍營最猛烈的飽和式攻擊尚未出現，綠營勢必要嚴防，目前研判藍營最有可能的攻擊路線，是將沈伯洋人設再逆轉，塑造成激進左派份子形象。

民進黨選戰操盤人士分析，藍營已開始操作社區毒品風向、廢死論辯，還有反同等議題，都是要毀滅沈伯洋理性人設的攻擊，推向激進左派，讓保守的台北都會選民重新回流，能不能扛得住這波形象攻勢，將直接左右沈伯洋能否完成逆轉勝的最後一哩路。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍中央委員連署開除趙少康黨籍 陳以信喊不樂見：關鍵時刻勿自亂陣腳

北市長辯論 沈伯洋：讓市民看清楚對事情立場

觀察站／高雄市長之爭 冷熱對決誰能勝出

毒品防制點燃北市選戰 民進黨團：沈伯洋政策與過去文章不同

相關新聞

新北選戰倒數激鬥 藍綠拋市政牛肉

新北市長選舉，國民黨李四川深入綠營票倉蘆洲為小雞站台，昨也與市長侯友宜二度同框，拋出建蘆洲醫院、蘆社大橋願景。民進黨蘇巧慧昨一早就到藍營優勢區中、永和，參加小雞聯合競總成立，也拋出中和光復線延伸等政見，也在屏東同鄉會罕見與行政院前院長蘇貞昌同台。

謝國樑、童子瑋站台親民黨基隆選將

基隆市長選戰激烈，親民黨主席宋楚瑜昨出席黨籍副議長楊秀玉競總成立大會，民進黨童子瑋到場，宋高舉童雙手大喊加油，隨後兩人一起走向人群握手；市長謝國樑則在宋、童都離開後才到達現場，錯失同框。童還提出爭取國光客運新路線等，謝說對手提很多政策令人眼花撩亂。

花蓮縣長三腳督 競總成立拚氣勢

花蓮縣長選舉成三腳督之戰，參選人張峻昨成立競選總部，和碩董事長童子賢擔任主委、行政院政委季連成站台；另名參選人魏嘉賢成立三Ｄ線上競總，讓每個人都能了解理念，國民黨提名的游淑貞將在縣黨部成立競選總部，預計也會有大咖站台。

高雄拚場 賴找小英站台、柯請韓流相挺

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨晚在鳳山舉行競總成立大會，「貓派」大咖前總統蔡英文、副總統蕭美琴站台，前市長謝長廷、市長陳其邁到場，拚穩健傳承民進黨第四棒。國民黨市長參選人柯志恩昨晚在小港舉辦廟口音樂會，請出「禿子」立法院長韓國瑜相挺，柯強調蹲點四年，這次可以把高雄贏回來。

觀察站／藍以草根精神 抗綠華麗輔選

隨著高雄市長選戰逼近投票日，藍綠大咖輪番站台，選情從冷對峙走向熱交鋒。民進黨參選人賴瑞隆獲最多總統級「關愛眼神」，昨競選總部成立打出「總統牌」和「市長牌」的華麗陣容。國民黨柯志恩直搗賴瑞隆本命區，在小港舉辦小型廟口音樂會，找來掀起「韓流」的立法院長韓國瑜，傳承「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」草根精神，希望拚逆轉奇蹟。

屏縣選戰出大咖牌！賴清德讚小米「值得鵝樂」 韓國瑜喊讓蘇「開花一次」

屏東縣長藍綠參選人競選總部成立大撞期，拚連任的縣長周春米獲賴清德總統站台，對手蘇清泉找立法院長韓國瑜力挺，互別苗頭。另外，民進黨台東縣長參選人陳瑩昨出席同黨台東市長參選人翁聖惠競總成立，穿著印有「凹！那麼寬喔」字樣Ｔ恤暗諷對手吳秀華農路爭議，吳陣營痛批，選舉要有格調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。