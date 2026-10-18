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謝國樑、童子瑋站台親民黨基隆選將

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市長選戰激烈，親民黨主席宋楚瑜昨出席黨籍副議長楊秀玉競總成立大會，民進黨童子瑋到場，宋高舉童雙手大喊加油，隨後兩人一起走向人群握手；市長謝國樑則在宋、童都離開後才到達現場，錯失同框。童還提出爭取國光客運新路線等，謝說對手提很多政策令人眼花撩亂。

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基隆市長藍白合對抗民進黨，宋楚瑜與童子瑋和謝國樑兩家族都有交情，他到昨天仍未公開表明支持誰，互動受到矚目。宋楚瑜和童子瑋昨相鄰而坐，互動熱絡。宋楚瑜致詞表示，基隆是台灣的門戶，希望把資源整合起來，讓基隆進一步發展。

童子瑋說，他會更加努力，希望有機會可以為更多市民服務。宋拉住童的手巧妙喊「童子瑋加油、楊秀玉凍蒜」。

童子瑋前天上許貴雅主持的「貴在真實」節目，提及自己與宋楚瑜的緣分可以追溯到童年。宋楚瑜擔任省長期間，每逢過年或重要節慶，有時會到家中拜訪祖父童永，成為他很早接觸公共事務的重要啟蒙。

童子瑋說，宋楚瑜用天道酬勤提醒他，從政最重要的就是勤奮努力、珍惜每一次服務的機會，而至今議長會客室仍掛著宋楚瑜送的「天道酬勤」墨寶。

謝國樑因到台北參加民眾黨市議員林珍羽競總成立大會趕回延誤，他趕到楊秀玉服務處送好彩頭，並高喊凍蒜加油。針對童子瑋近來頻提出六六大順、交通政策等，謝國樑回應，讓人眼花撩亂，他比較關心天外天大火真相。

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