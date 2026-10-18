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新北選戰倒數激鬥 藍綠拋市政牛肉

聯合報／ 記者林昭彰王長鼎林媛玲／新北報導
新北市長侯友宜（左）昨和國民黨市長參選人李四川（中），參加李翁月娥競總成立大會。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜（左）昨和國民黨市長參選人李四川（中），參加李翁月娥競總成立大會。記者林昭彰／攝影

新北市長選舉，國民黨李四川深入綠營票倉蘆洲為小雞站台，昨也與市長侯友宜二度同框，拋出建蘆洲醫院、蘆社大橋願景。民進黨蘇巧慧昨一早就到藍營優勢區中、永和，參加小雞聯合競總成立，也拋出中和光復線延伸等政見，也在屏東同鄉會罕見與行政院前院長蘇貞昌同台。

2026九合一選舉

市長侯友宜昨上午和國民黨李四川一起到蘆洲參加李翁月娥競選總部成立大會，上百位里長跨黨派齊聚，李四川說，這期間跑選舉，有人說他年紀大，但臉上皺紋、手上的繭都代表經驗，還有人說他看起來很俗，「我就是台灣俗！但我很老實，有錯就承認，不會拗來拗去」。從侯市長手上接棒，接下的不是位置，而是承接對市民與新北未來的重責大任。

李四川承諾，未來將加速興建「蘆社大橋」強化聯外交通、興建「蘆洲醫院」補足在地及溪北地區醫療量能。另在土城還提出「強化土城醫療園區」、興建「大漢溪捷運縱貫線」及打造「ＡＩ高科技產業廊帶」。

新北市彰化同鄉總會會員大會，現場氣氛熱鬧，侯友宜與李四川下午二度同台，侯友宜喊話「選對人就會做對事，如果選錯人，事情就做不對了」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）昨罕見與行政院前院長蘇貞昌（左二）同台。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）昨罕見與行政院前院長蘇貞昌（左二）同台。圖／蘇巧慧競辦提供

蘇巧慧昨連跑五場市議員總部成立，還參加四場同鄉會、宗親會、獅子會及一場「夜市人聲」活動，也在新北屏東同鄉會與蘇貞昌同台，強調自己是屏東女兒，要讓新北和自己的「母縣」一起發展更好。

蘇巧慧說，在交通與產業方面，將全力推動萬大中和樹林線及中和光復線，並主張將中和光復線延伸至松山機場，完善出國、就醫與戰備需求；同時更應積極爭取科技園區落腳新北，將人才、產業與資金留在在地。

蘇巧慧說，她用逾十年時間為新北向中央爭取預算。「首長的態度決定城市的高度，速度決定前進的腳步」，市政細節可調整，但價值與底線絕不能變，未來將用新方法解決老問題，帶領新北持續進步。

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