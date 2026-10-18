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觀察站／盧蔣姐弟聯手 先有2026才有2028

聯合報／ 本報記者屈彥辰

選舉倒數四十天，藍營姐弟組隊，台中市長盧秀燕加盟台北市長蔣萬安競選團隊，替首都選情投下新變數；此舉除影響北市之戰，還牽動國民黨二○二八重返執政布局。

2026九合一選舉

蔣萬安手握執政資源和大巨蛋、輝達等政績，目前在空戰面臨逆風，藍營急需整隊穩住氣勢。盧秀燕去年以恪守對台中市民承諾，專注市政為由，與國民黨主席一職擦身而過，如今市長任期將屆，盧秀燕更有餘裕可以對外發揮力量。

過去這一年來，盧秀燕訪美、在軍購和無人機議題發聲，並且四處輔選國民黨縣市長參選人，展現政治能量，也表達對國家大政的更多思考，為下一步做準備。

選戰進入肉搏階段，面對綠營強烈攻勢，從北市出發輻射全國，是觀察藍營氣勢的重要指標。

這對姐弟看起來早有默契，盧蔣在前年簽署MOU推動中捷和北捷在捷運建設上的合作，在近期蔣萬安拋出松山機場遷建時，盧秀燕也分享水湳機場遷建至清泉崗、帶動水湳經貿園區發展的經驗。最近，傳出盧秀燕將接掌蔣團隊兵符，她沒有正面回應，而是私下表示已經在幫忙。

藍營看好雙領頭羊在首都合體，首要之務就是打出團結求勝氣勢。對藍營而言，台北市是重中之重的防線。若首都市長贏的不夠漂亮，將衝擊全國氣勢，後續奢談重返執政。唯有先守住二○二六地方版圖，全黨才有立足點去鋪陳二○二八的大選藍圖。

盧秀燕此次跨區掛帥，展現藍營整合企圖心，但能否真正催出中間選民與基層熱情，抵禦對手攻勢，進一步為國民黨穩住大局，替自身未來政治行情奠定根基？這場首都攻防戰，考驗蔣萬安的連任之路，亦為盧秀燕能否在未來更上層樓的重大政治試煉。

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