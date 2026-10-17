獨／點頭接蔣萬安競總主委 盧秀燕北上馳援固中間票 藍營姐弟聯手出擊

台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋形塑「洋流」強勢進逼，台北市長蔣萬安近期也化被動為主動，積極展開攻勢。北市藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。北市藍委直言，這是一步好棋，盧秀燕具備全國級知名度與號召力，是真正的「姐弟強強聯手」。

藍營人士分析，蔣萬安4年前首次競選時並未設置競總主委，此次打破慣例邀盧秀燕出任，凸顯對這位「最強母雞」的高度敬重。蔣萬安近期在民調上面臨中間選民支持度滑落的考驗，而盧秀燕8年來以溫和穩健的「媽媽市長」形象著稱，其跨越藍綠的中間號召力，正是替蔣萬安固本拓票、補足選民缺口的解方。

據了解，盧秀燕早已在諸多市政議題上與蔣萬安做選戰攻防推演。其中，蔣萬安拋出爭論多年的松山機場遷建議題，盧秀燕不僅公開表示願將立委任期中協助水湳民用機場移轉至清泉崗基地的經驗傾囊相授，為蔣萬安政策藍圖提供實績背書；私底下，蔣萬安更數度向盧秀燕熱線請益，要借鏡水湳機場轉型為水湳經貿生態園區成功模式。

對於盧秀燕跨區輔選，北市藍委直言這是一步好棋，盧秀燕如今已具備全國級知名度與號召力，在北市藍委與市議員全力協助下，加上蔣萬安本人在，完全不會有不熟悉地方生態的疑慮，雙方合體正是名副其實的「姐弟強強聯手」。