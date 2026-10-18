觀察站／藍綠策略「換位」 搶中間選民

藍營擅長掃街、拜票等傳統陸戰，重在「有感與凝聚」，綠營優勢直播、社群等數位空戰，著重「擴及年輕選民與議題主導」。江、何之爭，兩人選戰策略「換位」，江大開直播，何提前車掃，實際上是回歸自身特質，爭取中間選民支持。

台中歷來被稱為搖擺州、選舉風向球，原因就是大量的中間選民。以二○二四年大選為例，藍綠之外，民眾黨柯文哲拿到超過五十萬票，從歷屆不分區立委選舉觀察，第三勢力大都能拿四十萬票以上，足以和藍綠兩黨分庭抗禮；中間選民投給誰是拿下台中的關鍵，今年也不例外。

選戰初期，江啟臣被普遍認為在中間選民具備優勢，他擔任過國民黨主席，現任立法院副院長，是學者出身的親美派，比起地方型政治人物何欣純，擁有更高知名度和曝光度，很多屯區以外的台中人甚至還得問「何欣純是誰」。

隨選情升溫，何陣營「大咖熱炒」的策略見效，賴清德總統、前總統蔡英文多次助陣，「洋流」漂到台中，多次造勢展現跨黨派熱度，「台中阿純」漸漸打出知名度；江啟臣原本主打低調選舉，盼以最穩妥的方式勝選，但在整體選情被炒熱的情況下，優勢正在縮小。

江啟臣採「空戰」正面迎戰，重整自身優勢；不只開直播，江積極回應市長辯論，乃至贊成全英文辯論，強調國際形象，吸引過於低調而流失的曝光度。同理可證，對何欣純而言，洋流雖好，終究不是本身的力量，扎實的基層功夫才是何多次當選立委的基礎。

江啟臣與何欣純的「換位」，實際上都是做回自己，這也是他們在中間選民戰場上吹響的號角；中間選民在意的，是候選人本身的特質，以及他們提出的政見和願景。江啟臣固然要借助派系力量鞏固基層，何欣純也能依靠外援追近差距，但最後決勝負的，還是兩名市長候選人。