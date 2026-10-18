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屏縣選戰出大咖牌！賴清德讚小米「值得鵝樂」 韓國瑜喊讓蘇「開花一次」

聯合報／ 記者潘奕言尤聰光／連線報導
爭取連任的屏東縣長周春米（前左二）昨日舉行競選總部成立大會，賴清德總統（前中）及曾任屏東縣長的總統府秘書長潘孟安（前左一）到場力挺。圖／周春米提供
爭取連任的屏東縣長周春米（前左二）昨日舉行競選總部成立大會，賴清德總統（前中）及曾任屏東縣長的總統府秘書長潘孟安（前左一）到場力挺。圖／周春米提供

屏東縣長藍綠參選人競選總部成立大撞期，拚連任的縣長周春米獲賴清德總統站台，對手蘇清泉找立法院長韓國瑜力挺，互別苗頭。另外，民進黨台東縣長參選人陳瑩昨出席同黨台東市長參選人翁聖惠競總成立，穿著印有「凹！那麼寬喔」字樣Ｔ恤暗諷對手吳秀華農路爭議，吳陣營痛批，選舉要有格調。

2026九合一選舉

周春米與立委蘇清泉二度在縣長選戰廝殺，周春米昨成立競總，賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁到場力挺，周戴著「鵝」頭套進場，賴總統肯定她從農漁產業、科技發展、醫療、交通與社會福利，讓屏東升級加速，大讚「值得鵝樂」。陳其邁提醒選民，一次就要選對人，別像高雄選三次，浪費兩年。周春米強調，屏東會積極招商，爭取科技與太空產業進駐，帶動相關產業升級。

國民黨參選人蘇清泉競選總部昨也成立，韓國瑜到場力挺，並與高雄市長參選人柯志恩、台南市長參選人謝龍介再度串起「南台灣連線」。韓國瑜表示，屏東人才輩出，出過總統、行政院長、總統府秘書長，雖位在台灣尾，但在各領域發光發熱。他舉屏東縣花九重葛為例，九重葛一年開兩次花，蘇清泉二○一八年至今第三度選縣長，呼籲鄉親年底讓蘇清泉「開花一次」，當選縣長。

翁聖惠競總昨成立，陳瑩穿上印有「凹！那麼寬喔！」字樣Ｔ恤，甚至將「秀」字改成「禿」，暗諷吳秀華陣營農路爭議。陳表示，吳家農路爭議接連浮上檯面，吳秀華身為縣長參選人，應向社會交代清楚。吳陣營則回批，參選人應把心力用來提出具體政策，而不是以影射、嘲諷作為選舉焦點。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（左四）競選總部昨天晚上舉行成立大會，立法院長韓國瑜（右四）到場站台力挺。記者潘奕言／攝影
國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（左四）競選總部昨天晚上舉行成立大會，立法院長韓國瑜（右四）到場站台力挺。記者潘奕言／攝影

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