聽新聞
0:00 / 0:00

陸空對決…何欣純大車掃 江啟臣開直播

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中報導
民進黨台中市長參選人何欣純提前啟動車掃，從屯區出發掃遍全台中，拚陸戰鞏固選票。圖／何欣純競總提供
民進黨台中市長參選人何欣純提前啟動車掃，從屯區出發掃遍全台中，拚陸戰鞏固選票。圖／何欣純競總提供

台中選情提前白熱化，藍綠兩黨母雞展現不同戰術思維，民進黨市長參選人何欣純啟動大型車隊掃街與廟口參香、走訪市場，提早炒熱基層；國民黨參選人江啟臣透過社群直播、議題空戰突圍，結合國會監督或在地民生議題，以「空戰」帶動討論聲量，與綠營的實體大車掃形成強烈對比。

2026九合一選舉

何欣純十月十五日啟動「台中迎新向前行」，從本命區大里出發，和該區議員李天生、張芬郁車掃，團隊綁上雙色應援飄帶，象徵「洋流」加上「欣潮」，一路高喊「左流右欣」；何十七日繼續在屯區車掃，從霧峰民主草坪出發，繞行霧峰主要街區。

何欣純競總指出，提前車掃主要是時間考量，何要出席民進黨提名的卅二席議員競總成立大會，周末行程基本滿檔，周間又有立法院行程，若想車掃走遍全台中廿九個行政區，勢必提前啟動；初步規畫從屯區出發，以環型的方式繞整個大台中一圈。

綠營人士表示，「洋流」席捲台中後，帶起選情熱度，不過熱度來得快去得快，要維持到十一月廿八日，還得靠何欣純自己的陸戰；目前何的知名度有逐漸打開，加上新潮流、英系等派系整合成功，資源到位，勢必可以在最後階段展現強大爆發力。

國民黨台中市長參選人江啟臣（左）偕藍營議員開直播，大聊政見、吃美食。圖／取自江啟臣臉書直播
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）偕藍營議員開直播，大聊政見、吃美食。圖／取自江啟臣臉書直播

江啟臣持續拚陸戰，舉辦各區政見說明會，近期特別加強空戰，不定時直播推出「江江陪你聊」，邀請黨籍市議員參選人，介紹台中美食，邊吃邊聊政見，讓市民更瞭解江的市政願景，拉抬市長與議員參選人的聲勢。

藍營人士指出，江啟臣過去就曾拍過「吃播」，推薦台中「巷仔內」的小吃，由於影片時間短，美食又容易吸引民眾眼球，每條吃播影片觀看數動輒破十萬，反應不錯。選前再度開直播推「江江陪你聊」，結合吃播大聊政見，讓政治話題在輕鬆的餐桌氛圍下顯得更接地氣，其中與市議員吳瓊華直播，江啟臣更現場大嗑泡麵，讓市民看到江不同的一面，拉近與選民的距離。

藍營人士強調，江啟臣過去較不像何欣純一樣用各種方式宣傳包裝，但江本身的政見和學經歷更占優勢，其國際形象對年輕人也有一定吸引力，本來就不懼空戰。

2026九合一選舉 江啟臣 何欣純 台中市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

觀察站／高雄市長之爭 冷熱對決誰能勝出

嘉義市長選戰牽動議會版圖 藍白民主聖地最強戰隊對決綠營嘉義隊

洋流效應外溢？謝龍介稱影響「微乎其微」 陳亭妃拚青年返鄉投票

高雄6大票倉解析 柯志恩、賴瑞隆爭關鍵140萬票

相關新聞

固本拓票…盧秀燕出任蔣萬安競總主委 藍委看好「姐弟強強聯手」

台北市長選戰白熱化，民進黨參選人沈伯洋形塑「洋流」強勢進逼，台北市長蔣萬安近期也化被動為主動，積極展開攻勢。北市藍營輔選人士證實，台中市長盧秀燕已點頭出任蔣萬安競總主委。北市藍委直言，這是一步好棋，盧秀燕具備全國級知名度與號召力，是真正的「姐弟強強聯手」。

北北基桃大會師 藍支持者沸騰湧入

桃園市長張善政、議長邱奕勝昨成立南桃園競選總部，現場湧入逾兩萬五千人，國民黨北北基桃大會師。台北市長蔣萬安說，有些政治人物很會講話，但「人家忙著吵，我們忙著做」。張善政說，對手總愛抹黑，難道只因選舉就唱衰桃園嗎？台中市長盧秀燕喊話，賴總統稱讚張善政是人才，票投張善政連任，別讓總統失望。

新北選戰倒數激鬥 藍綠拋市政牛肉

新北市長選舉，國民黨李四川深入綠營票倉蘆洲為小雞站台，昨也與市長侯友宜二度同框，拋出建蘆洲醫院、蘆社大橋願景。民進黨蘇巧慧昨一早就到藍營優勢區中、永和，參加小雞聯合競總成立，也拋出中和光復線延伸等政見，也在屏東同鄉會罕見與行政院前院長蘇貞昌同台。

謝國樑、童子瑋站台親民黨基隆選將

基隆市長選戰激烈，親民黨主席宋楚瑜昨出席黨籍副議長楊秀玉競總成立大會，民進黨童子瑋到場，宋高舉童雙手大喊加油，隨後兩人一起走向人群握手；市長謝國樑則在宋、童都離開後才到達現場，錯失同框。童還提出爭取國光客運新路線等，謝說對手提很多政策令人眼花撩亂。

花蓮縣長三腳督 競總成立拚氣勢

花蓮縣長選舉成三腳督之戰，參選人張峻昨成立競選總部，和碩董事長童子賢擔任主委、行政院政委季連成站台；另名參選人魏嘉賢成立三Ｄ線上競總，讓每個人都能了解理念，國民黨提名的游淑貞將在縣黨部成立競選總部，預計也會有大咖站台。

高雄拚場…賴瑞隆找小英站台、柯志恩請韓流相挺

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨晚在鳳山舉行競總成立大會，「貓派」大咖前總統蔡英文、副總統蕭美琴站台，前市長謝長廷、市長陳其邁到場，拚穩健傳承民進黨第四棒。國民黨市長參選人柯志恩昨晚在小港舉辦廟口音樂會，請出「禿子」立法院長韓國瑜相挺，柯強調蹲點四年，這次可以把高雄贏回來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。