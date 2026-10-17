謝長廷、陳其邁力挺賴瑞隆接棒 競總成立獨缺「第二棒」陳菊

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今晚在最大票倉、人口數35萬人的鳳山舉辦競選總部成立大會，綠營「貓派」大咖前總統蔡英文、副總統蕭美琴站台與也養貓、自稱「隆貓」的賴瑞隆合體拚聲量、吸人氣，前高雄市長謝長廷、市長陳其邁到場助陣，展現接棒氣勢，力拚市政傳承。

今晚競總成立大會延續高雄「演唱會經濟」熱潮，以粉紅色系打造舞台，幸運支持者帶手燈入座搖滾區，整場造勢宛如大型演唱會。

謝長廷首先登台表示，高雄市一路走來是透過一代又一代的傳承，民進黨執政高雄20餘年來，每一任市長都像拿著犁刀與鋤頭，一方面收割，一方面開闢新的機會與播種交給下一棒，他形容，自己是高雄改變的第一棒，負責樹立標竿、指出方向，期待這股「隆捲風」延續高雄的改變，帶領城市繼續向前。

面對柯賴選情膠著，陳其邁說，高雄曾選錯人，付出慘痛代價，當初為了修正選擇，前後共投了3次票耗費了許多時間與社會資源，他說，高雄沒有時間再浪費，城市發展是一場長期賽事，選對人才能走對的路，籲大家記取過往教訓，「一次就蓋對」。

賴瑞隆過去多次以「關鍵第四棒」自許，從謝長廷、陳菊到陳其邁，一棒接一棒推動城市轉型，未來由他接棒市政，競總成立大會上，與第一棒、第三棒同台，獨缺賴瑞隆口中市政接力第二棒的前監察院長、「花媽」陳菊。賴瑞隆曾在陳菊市府團隊歷練多年，兩人淵源深厚，前年底陳菊因病卸任監察院長，目前仍在治療復健中，這次未列站台名單，迄今也未公開露面。

賴瑞隆批對手柯志恩，配合國民黨財劃法讓高雄損失近200億元，要高雄扛起產業卻又阻擋高雄建設，從前鎮漁港說法、中央總預算、24小時機場，立場變來變去，直酸「這柯不一樣」。賴瑞隆也說，前三棒改變高雄命運，第四棒開創高雄未來，過去高雄曾經短短2年投了3次票，高雄一次次用選票改變命運，高雄走過辛苦才有今天光榮，有信心延續前三棒成績，讓高雄繼續進步。

競總成立大會邀來蔡英文、蕭美琴、陳其邁及謝長廷等綠營重量級人物齊聚，代表橫跨不同政治派系，也頗有黨內跨派系相挺，整合綠營「非新系」力量、鞏固基本盤的氛圍。

蕭美琴則以「百變隆隆」形容賴瑞隆，指出民眾的需求在哪裡，賴瑞隆的努力就在哪裡，她更笑稱「隆貓」不僅是高雄「招財貓」，更是吸引全球人才「招才貓」，並以「雙賴雙贏」號召市民支持賴瑞隆，讓高雄持續擔任南方崛起火車頭。

蔡英文壓軸登場，宣布接任競總榮譽主任委員，笑說「不要讓我漏氣」，高雄推動城市發展必須一棒接一棒才能完成，也教賴瑞隆怎麼爭取中央資源，就是學陳其邁「不斷打電話給總統就對了」，還要學他的緊緊緊，她最後說，高雄需要幫忙我就會來，對賴瑞隆選情有信心。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今晚在市長陳其邁陪同下大進場，象徵交棒與傳承。記者郭韋綺／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今晚在市長陳其邁陪同下大進場，象徵交棒與傳承。記者郭韋綺／翻攝

面對柯賴選情膠著，陳其邁說，高雄曾選錯人，付出慘痛代價，要大家選對的人「一次就蓋對」。記者郭韋綺／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今晚在鳳山舉辦競選總部成立大會，綠營「貓派」大咖前總統蔡英文、副總統蕭美琴站台與也養貓、自稱「隆貓」的賴瑞隆合體拚聲量、吸人氣，前高雄市長謝長廷、市長陳其邁到場助陣，展現接棒氣勢，力拚市政傳承。記者郭韋綺／攝影

記者郭韋綺／攝影