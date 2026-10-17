影／韓國瑜高雄開講 傳承柯志恩「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天日晚上在小港鳳儀宮代天府舉辦廟口開講，邀請立法院長韓國瑜助講。回到熟悉的高雄韓國瑜一度感動到哽咽，並送上「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」給柯志恩，代表精神傳承，讓全場韓粉嗨翻。

柯志恩今晚在小港鳳儀宮代天府舉行「廟口音樂會」，不少韓粉一早就趕到現場等待晚間柯、韓合體。晚上8點10分柯志恩攜手韓國瑜一起進場，全場支持者嗨爆狂揮舞國旗喊「凍蒜！加油！」場面熱烈。

韓國瑜致詞時表示，看到這一幕讓他想到2018年，全高雄像100度開水滾起來，強強滾，那種感覺又回來了。大家這麼熱情，就是把希望、理想跟期待放在柯志恩身上，就是希望她有機會把高雄帶好。

韓國瑜表示，陳其邁說他是「愛情騙子」，但流行歌有百分之九十跟「愛」有關，高雄有一條愛河，在愛河邊蓋愛情摩天輪，串聯周邊婚紗產業，讓全台灣人都想來，有什麼不好？

他說，高雄有空港、海港、漁港，有蔬菜、水果、稻米，還有工商業，高雄的條件一定能發展得非常好。高雄應該是全台灣最有競爭力、最有爆炸力的城市，所以高雄一定要大力國際化，招商引資，讓孩子不需到外地辛苦。

他說，柯志恩是去過世界最多地方、對各國城市研究最透徹的立委，她年輕時主持節目「繞著地球跑」，還得到金鐘獎。她有國際觀、愛小孩、愛下一代、重教育，「我人離開高雄，時常想著高雄，如果高雄衝不起來，實在嚥不下這口氣！」呼籲大家要全力支持柯志恩。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天日晚上在小港舉辦廟口開講，邀請立法院長韓國瑜助講，吸引許多韓粉到場。記者石秀華／攝影