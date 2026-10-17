蔡英文壓軸站台力挺賴瑞隆 宣布接任競總榮譽主委一職

前總統蔡英文今天晚間出席民進黨高雄市長參選人賴瑞隆於鳳山舉辦的競選總部成立大會，蔡英文致詞時盛讚高雄近年展現出前所未有的進步與國際化，並細數過去中央與地方合作推動的前瞻基礎建設、橋頭科學園區、台積電設廠高雄與德國科技大廠設廠等重大政績，呼籲高雄鄉親集中選票，將城市未來交給有經驗、最打拚的賴瑞隆接棒。

蔡英文登台時回憶自己多年來全台輔選的經驗，每一次造勢聽下來，高雄人的聲音永遠最大聲、最熱情，她在任內就認為要讓南部的孩子能夠留在故鄉找到好的工作，因此企業來投資不能只是歡迎，還要保障有水、有土地、有交通建設，政府都要準備好。

她在總統任內推動前瞻基礎建設、改善南部供水，完成鳳山與臨海兩座再生水廠，此外在中央與地方全力配合下，原本預畫6年的橋頭科學園區開發期程縮短至3年即啟用，還包括台積電的2奈米廠進駐、德國默克集團投資全球首座大型半導體材料科學園區，以及核定7年171億元的「亞灣2.0計畫」，都讓高雄的智慧科技與創新產業全方位起飛。

蔡英文也提到，她2024年元旦見證「輕軌成圓」通車，如今後續還有捷運紅線小港林園線及岡山路竹延伸線的核定與推進，高雄的交通路網一步步變得更完整，更笑稱外地人來高雄最愛參加演唱會，如今民眾可以搭輕軌、坐捷運輕鬆暢遊，帶動在地商機蓬勃發展。

蔡英文指出，賴瑞隆在高雄市政府服務10年，曾任新聞局長、海洋局長，更是當年促成「黃色小鴨」游進高雄的幕後推手，隨後進入立法院10年，連續21次獲得優秀立委肯定，與市長陳其邁「一個在地方拚、一個在國會爭取預算」，展現最強的中央地方合作默契。

蔡英文強調高雄能走到今天真的不容易，未來的發展更需要有經驗、懂政策、會爭取資源的市長來掌舵，她不僅接下賴瑞隆競選總部榮譽主任委員的重任，更呼籲所有鄉親總動員，當賴瑞隆的志工，將手中神聖的一票投給賴瑞隆，讓高雄的進步成果一棒接一棒、繼續傳承下去。