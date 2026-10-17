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被抹黑到差點懷疑人生 張善政批對手：哪有人選舉就唱衰自己城市？

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被抹黑到差點懷疑人生 張善政批對手：哪有人選舉就唱衰自己城市？

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市長張善政南部競總成立大會今天晚上登場。記者季相如／攝影
桃園市長張善政南部競總成立大會今天晚上登場。記者季相如／攝影

桃園市長張善政南部競總成立大會今天晚上登場，張善政致詞時說，四年前他在這塊勝選寶地出發，也批評對手選舉只會抹黑，連他自己「差一點懷疑人生」，直言「哪有唱衰自己城市市政建設的？桃園不是國民黨的、不是民進黨的，是大家的桃園！」

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張善政致詞全程情緒激昂，談及對手批評之處，表情略為嚴肅，左手拿著麥克風，右手隨著致詞內容，時而比數字，時而擺動，致詞最後，張善政細數桃園應該要有的相關建設，向台下支持者承諾未來四年要一一推動。

張善政表示，基北北桃是共同生活圈，很多政策綁在一起，但每次到了選舉，他們幾個人都不約而同，都會被抹黑，這個地方在四年前，議長邱奕勝跟他就是用這塊地，作為選舉出發點，後來勝利當選，這是勝利的寶地，謝謝邱奕勝把議會協調得很好，府會和諧，一起推動了很多桃園建設，今晚再次集結，準備為未來的四年再重新出發。

張善政說，每次選舉對方總是愛抹黑，蔣萬安有政見被抹黑、李四川40年公職，奉獻工程專業，因為要選新北市長，沒缺點都要講出很多缺點，連他自己也被唱衰到「差一點懷疑人生」，對手說過去四年捷運幾乎都沒動，又說無法達成今年通車目標。

張善政問台下支持者：「如果是自己的孩子，要參加困難的考試，是會說不用考了，過不了的，還是會鼓勵好好考？」比喻市政建設就跟自家小孩一樣，質疑「哪有唱衰市政建設的？」，難道桃園不是他的桃園嗎？桃園不是國民黨的桃園，不是民進黨的桃園，是大家的桃園，只因站在對方陣營，就當作沒看到。

張善政舉例，2019年1月2號綠線捷運北機廠動土，2023年1月他與捷運局長去蘆竹北機廠看，四年過去，荒煙漫草，進度是零，施工圖一張都沒有，原本北機廠要花八年做完，他們只花三年八個月做完了，結果對手唱衰沒進度，捷運團隊沒日沒夜，希望在年底能通車，桃園到底是不是他的桃園？

張善政說，前市長鄭文燦任內蓋了4千多戶，他過去四年加未來一年，可以蓋到5千多戶，還有四年前，當年八德運動中心天花板掉下來、平鎮停車場垮下來壓死人、楊梅區公所工程下大雨飄起來、竹圍碼頭壞了，他有講過一句鄭文燦不好嗎？他一句都沒講過，因為桃園也是他的桃園，不會說你的事情沒做好就唱衰，何況現在是我們把事情做好了，還可以被唱衰。

「我們絕不會被唱衰打倒！」張善政堅定宣示，市府將無畏抹黑，持續大步推進捷運路網、興建桃園急需的市立醫院，並全力落實第二行政園區建設。他懇託現場所有鄉親做市府團隊最強的後盾，用明亮的雙眼看清事實、用選票拒絕抹黑謠言，齊心支持張善政連任。

桃園市長張善政南部競總成立大會今天晚上登場。記者季相如／攝影
桃園市長張善政南部競總成立大會今天晚上登場。記者季相如／攝影

桃園市長張善政南部競總成立大會今天晚上登場，張善政與台北市長參選人蔣萬安、新北市長參選人李四川、基隆市長參選人謝國樑一起大進場。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政南部競總成立大會今天晚上登場，張善政與台北市長參選人蔣萬安、新北市長參選人李四川、基隆市長參選人謝國樑一起大進場。記者季相儒／攝影

2026九合一選舉 桃園市選舉 張善政

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